Своими руками Пять практичных и недорогих идей упаковки подарков

«Наш ежегодный опрос показывает, что для 47 процентов жителей Эстонии главное в праздники – провести время с семьей и друзьями. Конечно, мы хотим порадовать близких хотя бы небольшими подарками. Один из способов сделать это экологично и экономично – подойти к упаковке практично», – отмечает руководитель отдела Брита Миквере.

Японский метод фурошики : тканевая упаковка подарков

Фото: Ikea

Согласно новогоднему опросу IKEA, 48 процентов жителей Эстонии предпочли бы получать практичные подарки, такие как пледы, полотенца или одежду. Такие подарки можно упаковать так, чтобы упаковка не оказалась в мусорном ящике.

«Если частью подарка является текстиль – кухонные полотенца, салфетки или наволочки – стоит воспользоваться японским методом фурошики. Фурошики – это искусство упаковки подарков в ткань», – объясняет дизайнер интерьеров.

Подарок нужно разместить в центре ткани, чтобы углы ткани находились по сторонам. Затем два противоположных угла перекрещивают, складывая их между подарком и тканью, а оставшиеся два угла используют для завязывания двойного узла. Для создания более торжественного вида дизайнер предлагает дополнить упаковку еловой веточкой или другим украшением, которое можно разместить под узлом.

Коробки , ящики и корзины

Фото: Ikea