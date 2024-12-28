Сегодня в государственных и муниципальных структурах Латвии – перенесенный рабочий день, что предусмотрено приказом Кабинета министров «О переносе рабочих дней в 2024 году», пишет Rus.TVNET.
Обидно ⟩ В Латвии, в отличие от Эстонии, 31 декабря – выходной день, но в этом году к нему добавили еще один!
Рабочий день перенесен с 30 декабря, который станет выходным днем.
Приказ Кабинета министров распространяется на финансируемые из государственного бюджета учреждения государственного управления, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Всем самоуправлениям, коммерсантам и организациям при определении времени труда и отдыха приказом рекомендовано соблюдать соответствующий перенос рабочего дня.
Перенос рабочих дней осуществляется уже на протяжении нескольких лет, и с годами стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает положительно.
Мало того, 31 декабря в Латвии уже давно является выходным днем, в отличие от нашей страны, где он – рабочий, только на три часа короче!
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