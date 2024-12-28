Будьте бдительны: сели в такси - держите язык за зубами!

Во время праздников дома нередко пустуют несколько дней или даже недель. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла дает советы, как обеспечить безопасность своего дома в этот период.

Отложите публикации в соцсетях на потом

Вы в отпуске на Тенерифе, и мы понимаем ваше желание при первой же возможности поделиться с друзьями своими эмоциями и впечатлениями. Но если вы в режиме реального времени сообщаете в соцсетях, где находитесь, воры могут нацелиться на ваш дом. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только по возвращении домой.

Тщательно выбирайте , кому рассказывать о своих планах

О длительном отпуске рассказывайте только близким и друзьям. Даже когда вы едете в аэропорт на такси, не упоминайте в разговоре, куда и на сколько вы улетаете – злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Это может показаться перестраховкой, но, например, в Тарту несколько домов были ограблены именно благодаря информации, полученной от таксиста.

Закройте окна и двери

Простой совет, но в предотпускной суете об этом легко забыть. Проверьте, все ли окна и двери закрыты. Мы рекомендуем установить на окна магнитные датчики, которые передают сигнал тревоги, если преступник решит, например, проникнуть в дом через балконную дверь.

Хорошее освещение