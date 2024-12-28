Перед праздниками мы всегда публикуем предупреждения и охранных фирм, и правоохранительных органов, и, казалось бы, все уже должны знать, как обезопасить свой дом, но не тут-то было. Поэтому давайте о бдительности. Еще раз. « »
Будьте бдительны: сели в такси - держите язык за зубами!
Во время праздников дома нередко пустуют несколько дней или даже недель. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла дает советы, как обеспечить безопасность своего дома в этот период.
Отложите публикации в соцсетях на потом
Вы в отпуске на Тенерифе, и мы понимаем ваше желание при первой же возможности поделиться с друзьями своими эмоциями и впечатлениями. Но если вы в режиме реального времени сообщаете в соцсетях, где находитесь, воры могут нацелиться на ваш дом. Советуем публиковать фотографии и видео из отпуска только по возвращении домой.
Тщательно выбирайте, кому рассказывать о своих планах
О длительном отпуске рассказывайте только близким и друзьям. Даже когда вы едете в аэропорт на такси, не упоминайте в разговоре, куда и на сколько вы улетаете – злоумышленники могут воспользоваться этой информацией. Это может показаться перестраховкой, но, например, в Тарту несколько домов были ограблены именно благодаря информации, полученной от таксиста.
Закройте окна и двери
Простой совет, но в предотпускной суете об этом легко забыть. Проверьте, все ли окна и двери закрыты. Мы рекомендуем установить на окна магнитные датчики, которые передают сигнал тревоги, если преступник решит, например, проникнуть в дом через балконную дверь.
Хорошее освещение
Освещение играет очень важную роль в обеспечении безопасности дома. Когда на улице и без того темно, неосвещенный двор дает преступнику возможность действовать незаметно. Хорошо, если во дворе установлено несколько светильников, а у двери – лампа с датчиком движения. Так вы усложните жизнь ворам и сделаете свой дом менее привлекательным для них.
Главный совет
Лучшее, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своих близких, – это установить охранную систему. Однако этот шаг часто откладывается, так как предполагается, что это очень дорого и сложно. По словам эксперта по безопасности, в Эстонии охранную систему установили только пять – шесть процентов семей.
Многие охранные системы требуют выполнения определенных условий, таких как прокладка кабелей и наличие достаточного пространства для установки центрального блока. Однако существуют и более компактные и доступные по цене беспроводные решения, для которых единственным условием является наличие сигнала 2G, что позволяет установить систему даже в загородном доме в лесу.
Для обеспечения безопасности можно установить на видном месте и дополнительное устройство – камеру видеонаблюдения. Она не поймает преступника, но увеличит вероятность того, что вор не осмелится забраться в ваш двор.
Как защитить свой дом: советы полиции
- Заприте все двери и закройте окна.
- Занавесьте окна.
- Установите охранное оборудование и автоматическое освещение.
- Уберите со двора все ценное: садовые инструменты, технику, велосипеды, грили и тому подобное.
- Если вы уезжаете надолго, сообщите об этом соседям.
Источник: PPA