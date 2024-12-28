ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Зачем зимой нужно бросить в пруд теннисный мяч?

Водоемы в саду служат важным источником питьевой воды для животных и птиц. Британская организация по защите животных Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) рекомендует при понижении температуры бросить в водоем один или два теннисных мяча.

Под мячом лед не образуется, и животные сохраняют доступ к воде. Конечно, этот метод не поможет в сильные морозы, но при небольших минусовых температурах он весьма эффективен.

Зона безо льда в пруду важна не только для желающих прийти на водопой птиц и животных, но и для организмов, живущих в воде. Они также нуждаются в кислороде, а когда водоем покрывается льдом, кислород не поступает внутрь, и со временем его запасы иссякают. Возможно, весной вы замечали в прудах или озерах мертвых рыб – чаще всего они погибают из-за нехватки кислорода.

Чтобы обеспечить водоем кислородом, во льду необходимо делать отверстия. В этом также поможет теннисный мяч – как уже упоминалось, под ним лед не образуется.