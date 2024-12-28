Бывший министр иностранных дел Норвегии: в условиях гибридной войны необходимо поддержать Эстонию и Финляндию

Как сообщает BNS со ссылкой на публикацию политика в Aftenposten, инциденты с кабелями могут быть примером гибридной войны, направленной на устрашение и стресс. По мнению Сёрейде, это очень серьезные происшествия.

«Усилился риск того, что и Норвегия может испытать нечто подобное. Нам необходимо подготовиться к таким атакам и научиться реагировать на них. В целом, диверсии и гибридные войны требуют изменения представления о том, как защищаться», - пишет Сёрейде в опубликованной в пятницу статье.

«Сейчас важно поддерживать наших союзников - Финляндию и Эстонию - и предлагать помощь там, где это возможно», - отмечает она.

В то же время, подчеркивает Сёрейде, прежде чем делать выводы, необходимо выяснить, что именно произошло и кто стоит за обрывом кабелей.

Профессор частного права в Университете Осло Эрик Рёсэ сказал в интервью Aftenposten, что подводные кабели - это уязвимая система.

«Они совершенно беззащитны на огромной территории. Согласно международному праву, судам разрешено там передвигаться и единственное, что могут сделать заинтересованные страны, - это наблюдать за районом пролегания кабелей и вмешаться, как только что-то произойдет», - пояснил Рёсег.

«Финская береговая охрана имела полное право высадиться на борт подозреваемого судна и провести расследование, что она и сделала, но не существует положений международного права, которые регулировали бы эту ситуацию сильнее, чем действующие нормы», - отметил он.

По словам Рёсега, нельзя запретить судам проходить через пролив Эресунн между Скандинавским полуостровом и Сьелландом, который соединяет Балтийское море с проливом Каттегат. Мореходное движение там регулируется договорами от 1857 года, которые, по словам Рёсега, предоставляют судам почти безоговорочное право прохода.

«Антироссийские санкции не препятствуют праву на транзит через Эресунн, но если какая-то страна нарушает международное право своими судами, она имеет право защищаться и принимать ответные меры», - пояснил Рёсэг, который считает ситуацию очень серьезной.

По мнению Рёсега, многое в происшествиях с кабелями указывает на преднамеренный саботаж.

«Можно предположить, что Россия и Китай делают это для того, чтобы посмотреть, к чему готовы страны Балтии», - прокомментировал Рёсэг.