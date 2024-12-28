Опасный участок шоссе Таллинн-Пярну к вечеру субботы остается закрытым для движения

Интенсивность утечки уменьшилась, но безопасно переместить цистерну с СПГ по-прежнему невозможно, сообщил ранее BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Как долго еще будет закрыто движение по этой части шоссе, неизвестно.

В четверг в 21.07 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35 км шоссе Таллинн-Пярну, где легковой автомобиль Škoda наехал на дорожное ограждение. Затем автомобиль выехал в кювет вправо, а оторвавшееся колесо Škoda отлетела на автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении в сторону Пярну.

Другие участники дорожного движения пытались помочь водителю Škoda, которого выбросило в кювет, и остановились на дороге. Приближающиеся сзади автомобили не смогли остановиться, и произошло цепное столкновение между несколькими легковыми и двумя грузовыми автомобилями. Два грузовика ехали друг за другом, и один из них въехал в заднюю часть другого, нанеся серьезные повреждения передней цистерне. Спасатели в защитных костюмах пытались остановить утечку позапрошлой ночью, но, поскольку клапаны и панель управления грузовика были повреждены и открылась течь в нескольких местах, это оказалось невозможным.