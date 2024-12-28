На 35 километре шоссе Таллинн-Пярну в месте тяжелого ДТП с участием грузовика, перевозившего сжиженный природный газ (СПГ) продолжается процесс испарения газа, ситуация остается опасной и движение по этому отрезку к вечеру субботы не возобновлено.
Опасный участок шоссе Таллинн-Пярну к вечеру субботы остается закрытым для движения
Интенсивность утечки уменьшилась, но безопасно переместить цистерну с СПГ по-прежнему невозможно, сообщил ранее BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Как долго еще будет закрыто движение по этой части шоссе, неизвестно.
В четверг в 21.07 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35 км шоссе Таллинн-Пярну, где легковой автомобиль Škoda наехал на дорожное ограждение. Затем автомобиль выехал в кювет вправо, а оторвавшееся колесо Škoda отлетела на автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении в сторону Пярну.
Другие участники дорожного движения пытались помочь водителю Škoda, которого выбросило в кювет, и остановились на дороге. Приближающиеся сзади автомобили не смогли остановиться, и произошло цепное столкновение между несколькими легковыми и двумя грузовыми автомобилями. Два грузовика ехали друг за другом, и один из них въехал в заднюю часть другого, нанеся серьезные повреждения передней цистерне. Спасатели в защитных костюмах пытались остановить утечку позапрошлой ночью, но, поскольку клапаны и панель управления грузовика были повреждены и открылась течь в нескольких местах, это оказалось невозможным.
Обе цистерны по-прежнему на месте, их невозможно безопасно двигать. Цистерна заднего грузовика не пострадала. СПГ в ней остается в сжиженном виде при безопасной температуре хранения, тем не менее, важнее всего – вывезти его из опасной зоны. Автомобиль нельзя завести, поскольку он находится в опасной зоне, и даже самая маленькая искра, включая искру от стартера при запуске автомобиля и горячие детали автомобиля, может воспламенить газ в воздухе. Спасательный департамент обратился за помощью к Силам обороны, чтобы их техника смогла безопасно переместить грузовик.
На месте происшествия сформирован оперативный штаб, в состав которого вошли представители спасателей, полиции, скорой помощи, Департамента транспорта, Сил обороны и компании-владельца грузовика, чтобы как можно быстрее урегулировать инцидент. На время работ участок шоссе Таллинн-Пярну в районе аварии останется закрытым, но полиция обеспечила объезд по Яэсмяэ-Керну.
Сжиженный природный газ перевозится на дальние расстояния под давлением при температуре -163 градуса Цельсия. Его объем в 600 раз меньше, чем у природного газа в обычном состоянии. Если емкость с газом разгерметизируется, он испаряется, и именно этот процесс происходит на месте аварии. При высоких концентрациях он взрывоопасен, поэтому все источники возгорания удалены из зоны аварии.
Поскольку газ имеет крайне низкую температуру, при контакте с кожей он может вызвать холодовые ожоги. Ожидается, что вскоре газ естественным образом рассеется в атмосфере до безопасного уровня.