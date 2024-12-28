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Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на ситуацию в Балтийском море

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Граница в Нарве.
Граница в Нарве. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, правительство пока не планирует закрывать границу с Россией, а сосредоточено на решении ситуации в Балтийском море, сообщает портал ERR.

«Быстрое закрытие границы в Нарве и Южной Эстонии отразится на местных жителях. Нам не стоит спешить и самим подыгрывать желаниям России. Правительство знает, когда и при каких обстоятельствах мы закроем границу. Мы готовы к этому, если потребуется», - пояснил министр, но не уточнил, при каких обстоятельствах границу могут закрыть.

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