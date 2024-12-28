Россия прекратит поставки газа в Молдову с 1 января. Без газа останется Приднестровье, но перебои с электричеством грозят всей стране

Мера вступит в силу в 8 утра по московскому времени 1 января 2025 года.

«ПАО "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств по контракту», - говорится в документе.

Согласно российским расчетам, долг Молдовы за газ составляет 709 млн долларов. Молдавская сторона признает долг всего в 8,6 млн долларов, ссылаясь на результаты международного аудита. «Газпром» не принимает выводы британских и норвежских аудиторов, нанятых молдавским правительством.

Как долго будет действовать это решение и какие условия и в какие сроки Молдова должна выполнить для возобновления поставок, конкретно не прописано, отмечается только, что ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока российская компания письменно не уведомит «Молдовагаз» о его отмене.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в ответном заявлении в фейсбуке указал, что прекращение поставок российского газа затронет в первую очередь отколовшуюся территорию Приднестровья, передает Reuters.

Россия использует энергию как политическое оружие, и Молдова теперь рассматривает свои правовые возможности, включая международный арбитраж, отметил Речан.

Удар по Приднестровью

От решения «Газпрома» пострадает прежде всего пророссийские Приднестровье - непризнанный в мире регион, заявляющий о своей независимости от Молдовы и о желании сближения с Россией.