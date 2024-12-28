Президент Эстонии Алар Карис в субботу провел телефонный разговор с главой грузинского государства Саломе Зурабишвили, в ходе которого стороны обсудили политическую ситуацию в Грузии.
Алар Карис обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили события в Грузии
Глава эстонского государства выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и подтвердил твердую поддержку Эстонией воли грузинского народа в стремлении к Евросоюзу.
«Прерывание европейского пути Грузии не соответствует ожиданиям народа и ставит под угрозу демократическое развитие страны, - сказал президент Карис. Такой шаг придаст силы тем, кто хочет, чтобы Грузия отошла от европейских ценностей, несмотря на то, что большинство населения Грузии решительно поддерживает членство в ЕС».
По словам Кариса, для Грузии важно, чтобы власть имущие нашли способы вернуть доверие народа к демократическим процессам. «Явное ожидание грузинского народа заслуживает полного внимания, и власти должны принять к сведению его пожелания и опасения относительно судьбы демократических процессов», - сказал эстонский президент.
Алар Карис осудил насилие, примененное против мирных демонстрантов, и выразил сожаление по поводу угроз, прозвучавших в адрес президента Грузии Зурабишвили.
Главы эстонского и грузинского государств обсудили недавно опубликованный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором рассматриваются рекомендации, касающиеся выборов в Грузии.
«Радио Свобода» сообщило в субботу вечером, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой заканчиваются 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили, выступила с обращением.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы», - заявила она.
Ранее Зурабишвили говорила, что останется на посту, поскольку не признает результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, и последующее избрание Кавелашвили «Грузинской мечтой» 14 декабря. Оппозиция заявляет о готовности поддерживать Зурабишвили, включая ее физическую защиту в президентской резиденции. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, считая нынешнее руководство страны нелегитимным.
В последние дни в адрес действующего президента регулярно поступали угрозы со стороны партии власти. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе предупредил, что президента привлекут к уголовной ответственности, если она решит назначить новые парламентские выборы по любой непредусмотренной законом причине. Позже он также заявил, что, если Зурабишвили откажется покидать резиденцию на Атонели после истечения полномочий, ее выведут оттуда «силой» и «переведут в исправительное учреждение».
Церемония инаугурации Михаила Кавелашвили начнется 29 декабря в 11 утра по местному времени и продлится всего 40 минут. Мероприятие пройдет на фоне протеста. Граждане начнут собираться у парламента Грузии с 9 утра на акцию под названием «Красная карточка Кавелашвили».