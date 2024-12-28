Алар Карис обсудил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили события в Грузии

Глава эстонского государства выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и подтвердил твердую поддержку Эстонией воли грузинского народа в стремлении к Евросоюзу.

«Прерывание европейского пути Грузии не соответствует ожиданиям народа и ставит под угрозу демократическое развитие страны, - сказал президент Карис. Такой шаг придаст силы тем, кто хочет, чтобы Грузия отошла от европейских ценностей, несмотря на то, что большинство населения Грузии решительно поддерживает членство в ЕС».

По словам Кариса, для Грузии важно, чтобы власть имущие нашли способы вернуть доверие народа к демократическим процессам. «Явное ожидание грузинского народа заслуживает полного внимания, и власти должны принять к сведению его пожелания и опасения относительно судьбы демократических процессов», - сказал эстонский президент.

Алар Карис осудил насилие, примененное против мирных демонстрантов, и выразил сожаление по поводу угроз, прозвучавших в адрес президента Грузии Зурабишвили.

Главы эстонского и грузинского государств обсудили недавно опубликованный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором рассматриваются рекомендации, касающиеся выборов в Грузии.

«Радио Свобода» сообщило в субботу вечером, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой заканчиваются 29 декабря, после инаугурации Михаила Кавелашвили, выступила с обращением.