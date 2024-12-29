Автоцистерну, перевозившую сжиженный природный газ и поврежденную в четверг на 35-м километре шоссе Таллинн-Пярну в результате цепной аварии, в субботу во второй половине дня, при содействии Сил обороны удалось отбуксировать с Пярнуского шоссе в безопасное место, где далее ею будет заниматься владелец.
Утечка газа на шоссе Таллинн-Пярну: автоцистерну удалось отбуксировать в безопасное место
Поскольку остановить утечку газа или откачать газ из цистерны не представляется возможным, единственный выход - дать газу самому полностью вытечь из цистерны. При нынешних темпах естественного опорожнения цистерны на это потребуются недели, что означало бы необходимость надолго перекрыть одну из важнейших автомагистралей Эстонии и региона.
Поэтому цистерна с СПГ в субботу вечером была перемещена в безопасное место, подальше от зданий и проезжей части, где ее опорожнение не будет представлять опасности для здоровья людей и окружающей среды. «Процесс опорожнения тщательно контролируется, приняты все необходимые меры предосторожности», - заверили спасатели.
Также в ночь с пятницы на субботу с помощью буксира Сил обороны из опасной зоны была отбуксирована вторая цистерна с СПГ, которая в результате аварии не пострадала и не дала течи, однако перевозивший ее грузовик самостоятельно передвигаться не мог.
«Поскольку цистерна находилась в опасной зоне, завести двигатель грузовика было невозможно по соображениям безопасности. Даже малейшая искра или разогретые детали двигателя автомобиля могли воспламенить газ в воздухе. После того, как прицеп-цистерна был приведен в рабочее состояние, он был доставлен на территорию газового предприятия», - сообщили спасатели.
По информации Спасательного департамента, участок Пярнуского шоссе в 35 километрах от Таллинна останется закрытым до утра воскресенья, поскольку Департамент шоссейных дорог, прежде чем открыть движение, хочет убедиться, что дорога полностью безопасна, а также устранить возможные повреждения, которые могли возникнуть в результате аварии и проведения спасательной операции.
Пресс-служба напомнила, что в четверг в 21.07 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35-м км шоссе Таллинн-Пярну, где легковой автомобиль Škoda наехал на дорожное ограждение. Затем автомобиль выехал в кювет вправо, а оторвавшееся колесо Škoda отлетело в автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении в сторону Пярну.
Другие участники дорожного движения пытались помочь водителю Škoda, машину которого выбросило в кювет, и остановились на дороге. Приближающиеся сзади автомобили не смогли остановиться, и произошло цепное столкновение между несколькими легковыми и двумя грузовыми автомобилями. Два грузовика ехали друг за другом, и один из них въехал в заднюю часть другого, нанеся серьезные повреждения передней цистерне.
Спасатели в защитных костюмах пытались в первые часы после аварии остановить утечку, но, поскольку клапаны и панель управления грузовика были повреждены и открылась течь в нескольких местах, это оказалось невозможным. Также было невозможно и отбуксировать цистерны с газом, поскольку из-за утечки газа возникла опасность взрыва.
На месте происшествия был сформирован оперативный штаб, в состав которого вошли представители спасателей, полиции, скорой помощи, Департамента транспорта, Сил обороны и компании-владельца грузовика, чтобы как можно быстрее урегулировать инцидент. На время работ участок шоссе Таллинн-Пярну в районе аварии был закрыт для движения, полиция обеспечила объезд по маршруту Ээсмяэ-Керну.
Как пояснили специалисты, сжиженный природный газ перевозится на дальние расстояния под давлением и при температуре -163 градуса Цельсия. В сжатом состоянии его объем в 600 раз меньше, чем у природного газа в обычном состоянии. Если емкость с газом разгерметизируется, он начинает испаряться, и именно этот процесс происходит на месте аварии. При высоких концентрациях он взрывоопасен, поэтому все источники возгорания были удалены из зоны аварии.
Газ имеет крайне низкую температуру, при контакте с кожей он может вызвать холодовые ожоги. Ожидается, что газ в ближайшее время естественным образом рассеется в атмосфере до безопасного уровня.