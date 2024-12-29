Утечка газа на шоссе Таллинн-Пярну: автоцистерну удалось отбуксировать в безопасное место

Пресс-служба напомнила, что в четверг в 21.07 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Метсанурга волости Сауэ на 35-м км шоссе Таллинн-Пярну, где легковой автомобиль Škoda наехал на дорожное ограждение. Затем автомобиль выехал в кювет вправо, а оторвавшееся колесо Škoda отлетело в автомобиль, двигавшийся в противоположном направлении в сторону Пярну.

Другие участники дорожного движения пытались помочь водителю Škoda, машину которого выбросило в кювет, и остановились на дороге. Приближающиеся сзади автомобили не смогли остановиться, и произошло цепное столкновение между несколькими легковыми и двумя грузовыми автомобилями. Два грузовика ехали друг за другом, и один из них въехал в заднюю часть другого, нанеся серьезные повреждения передней цистерне.

Спасатели в защитных костюмах пытались в первые часы после аварии остановить утечку, но, поскольку клапаны и панель управления грузовика были повреждены и открылась течь в нескольких местах, это оказалось невозможным. Также было невозможно и отбуксировать цистерны с газом, поскольку из-за утечки газа возникла опасность взрыва.

На месте происшествия был сформирован оперативный штаб, в состав которого вошли представители спасателей, полиции, скорой помощи, Департамента транспорта, Сил обороны и компании-владельца грузовика, чтобы как можно быстрее урегулировать инцидент. На время работ участок шоссе Таллинн-Пярну в районе аварии был закрыт для движения, полиция обеспечила объезд по маршруту Ээсмяэ-Керну.

Как пояснили специалисты, сжиженный природный газ перевозится на дальние расстояния под давлением и при температуре -163 градуса Цельсия. В сжатом состоянии его объем в 600 раз меньше, чем у природного газа в обычном состоянии. Если емкость с газом разгерметизируется, он начинает испаряться, и именно этот процесс происходит на месте аварии. При высоких концентрациях он взрывоопасен, поэтому все источники возгорания были удалены из зоны аварии.

Газ имеет крайне низкую температуру, при контакте с кожей он может вызвать холодовые ожоги. Ожидается, что газ в ближайшее время естественным образом рассеется в атмосфере до безопасного уровня.