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«Что бы там Путин ни сказал»: Украина после угроз Фицо обратилась к европейским властям (3)

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин на встрече в Кремле Фото: GAVRIIL GRIGOROV//KREMLIN / POOL/ Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1040-го дня войны, 29 декабря.

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