Вс, 29.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Известный ресторан обанкротился

Copy
Кафе-ресторан Trikster Tihane закрывает свои двери.
Кафе-ресторан Trikster Tihane закрывает свои двери. Фото: Sille Annuk

Компания, управлявшая кафе-рестораном Trikster Tihane в комплексе Aparaaditehas в Тарту, обанкротилась накануне Рождества. По словам управляющей и владелицы ресторана Май-Рийн Хярмасте, кризисы на протяжении четырех лет не давали ресторану нормально работать, пишет Äripäev.

Последней каплей для Trikster Tihane стала нехватка клиентов.

Подробнее читайте на Äripäev.

Согласно электронному бизнес-регистру, юридическое название ресторана - Tehaseköök OÜ. Из регистра следует, что у компании также есть налоговая задолженность с 10 октября 2024 года. Большую часть задолженности составляет налог с оборота (3890,62 евро). Общий долг составляет чуть более 10 400 евро.

Годовой отчет за прошлый год показывает, что выручка от продаж Tehaseköök OÜ составила 425 016 евро, а также была получена небольшая прибыль в размере 469 евро. Однако в 2022 году выручка от продаж была 414 398 евро, а убыток - 1 799 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх