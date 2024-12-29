Известный ресторан обанкротился

Согласно электронному бизнес-регистру, юридическое название ресторана - Tehaseköök OÜ. Из регистра следует, что у компании также есть налоговая задолженность с 10 октября 2024 года. Большую часть задолженности составляет налог с оборота (3890,62 евро). Общий долг составляет чуть более 10 400 евро.

Годовой отчет за прошлый год показывает, что выручка от продаж Tehaseköök OÜ составила 425 016 евро, а также была получена небольшая прибыль в размере 469 евро. Однако в 2022 году выручка от продаж была 414 398 евро, а убыток - 1 799 евро.