«По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 20-летний молодой человек, на высокой скорости на Таллиннском шоссе врезался в столб светофора, водитель потерял контроль над управлением и машина врезалась в колонну расположенного неподалеку торгового центра. В результате аварии водитель получил серьезные травмы и скончался на месте. Молодой человек находился в автомобиле один. В результате ДТП также пострадал пешеход, находившийся на тротуаре в момент ДТП. Скорая помощь доставила пострадавшую 54-летнюю женщину в больницу», - рассказал дежурный руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Эдгар Кесватера.

По его словам, шины Mercedes-Benz не соответствовали требованиям. У 20-летнего молодого человека были водительские права. Был ли он трезв, будет установлено в ходе экспертизы.

В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, видимость была хорошей. Максимально разрешенная скорость движения на этом участке составляет 50 км/ч.

Все точные обстоятельства произошедшего будут установлены полицией в ходе уголовного производства.

В этом году в ДТП погибли 70 человек, в прошлом году - 59 человек.

К вечеру воскресенья светофор по-прежнему оставался неисправным, а движение на Таллиннском шоссе затруднено.