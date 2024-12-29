В субботу, 28 декабря, в 23:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Нурме в Сууре-Яани. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что открытым пламенем горит сарай, расположенный рядом с домом.
Фото ⟩ Поджог? Ночью в сарае вспыхнул пожар
Спасателям удалось быстро потушить сарай, и огонь не распространился на расположенный рядом дом. И дом, и сарай были заброшены. В сарае было много разного мусора.
Поскольку в сарае не было электричества и место заброшено, по словам спасателей, есть основания полагать, что это мог быть поджог.