Прогнозы эксперта Ласнамяэ – законодатель трендов: что будет происходить на рынке недвижимости Эстонии в 2025 году?

Однако есть и несколько факторов, обуславливающих рост активности. Во-первых, кредитные деньги стали дешевле, что стимулирует принимать решения о покупке. Во-вторых, первоначальный шок и неуверенность людей в отношении рынка начали проходить.

«Хотя показатель уверенности потребителей по-прежнему низок, и многие семьи отложили сделки с недвижимостью, денег на рынке все-таки достаточно», - отметил Сооман и добавил, что конкуренция между банками острая, что, в свою очередь, оказывает давление по ставкам по кредитам. «Кредитные деньги не намного дороже, чем при нулевой ставке Euribor, которая делает кредит более привлекательным».