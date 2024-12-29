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Прогнозы эксперта Ласнамяэ – законодатель трендов: что будет происходить на рынке недвижимости Эстонии в 2025 году?

Перевод: София Солдатенко
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В каком направлении движется рынок недвижимости Эстонии?
В каком направлении движется рынок недвижимости Эстонии? Фото: Shutterstock

По словам торгового партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, на рынке недвижимости Эстонии в 2025 году ожидается рост активности сделок, особенно в сегменте жилой недвижимости. Позитивные признаки можно было наблюдать уже во второй половине 2024 года.

Однако есть и несколько факторов, обуславливающих рост активности. Во-первых, кредитные деньги стали дешевле, что стимулирует принимать решения о покупке. Во-вторых, первоначальный шок и неуверенность людей в отношении рынка начали проходить.

«Хотя показатель уверенности потребителей по-прежнему низок, и многие семьи отложили сделки с недвижимостью, денег на рынке все-таки достаточно», - отметил Сооман и добавил, что конкуренция между банками острая, что, в свою очередь, оказывает давление по ставкам по кредитам. «Кредитные деньги не намного дороже, чем при нулевой ставке Euribor, которая делает кредит более привлекательным».

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