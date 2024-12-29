По словам торгового партнера Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, на рынке недвижимости Эстонии в 2025 году ожидается рост активности сделок, особенно в сегменте жилой недвижимости. Позитивные признаки можно было наблюдать уже во второй половине 2024 года.
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Прогнозы эксперта ⟩ Ласнамяэ – законодатель трендов: что будет происходить на рынке недвижимости Эстонии в 2025 году?
Однако есть и несколько факторов, обуславливающих рост активности. Во-первых, кредитные деньги стали дешевле, что стимулирует принимать решения о покупке. Во-вторых, первоначальный шок и неуверенность людей в отношении рынка начали проходить.