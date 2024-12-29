По мнению Министерства социальных дел, в муниципалитетах есть большой потенциал для поддержки психического здоровья через соответствующие услуги и общественные мероприятия, который в Эстонии часто остается неиспользованным. Именно поэтому министерство и Ассамблеи Сотрудничества Эстонии провели встречи с представителями разных областей, чтобы обсудить, как их деятельность влияет на психическое благополучие сообществ.
Для подписчиков
Как сообщества в Эстонии могут поддерживать психическое здоровье без врачей?
Координатор общественных услуг Министерства социальных дел Кайди Альяма отметила, что продвижение психического здоровья не ограничивается профессиональным консультированием или психиатрическим лечением.