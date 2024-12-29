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Как сообщества в Эстонии могут поддерживать психическое здоровье без врачей?

Перевод: Каролина Вертяева
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Очередь к психиатру и психологу может оказаться довольно длинной, и, по словам вице-мэра Рено Лайдре, городская власть не может на это повлиять.
Очередь к психиатру и психологу может оказаться довольно длинной, и, по словам вице-мэра Рено Лайдре, городская власть не может на это повлиять. Фото: Shutterstock

По мнению Министерства социальных дел, в муниципалитетах есть большой потенциал для поддержки психического здоровья через соответствующие услуги и общественные мероприятия, который в Эстонии часто остается неиспользованным. Именно поэтому министерство и Ассамблеи Сотрудничества Эстонии провели встречи с представителями разных областей, чтобы обсудить, как их деятельность влияет на психическое благополучие сообществ.

Координатор общественных услуг Министерства социальных дел Кайди Альяма отметила, что продвижение психического здоровья не ограничивается профессиональным консультированием или психиатрическим лечением.

«Общественные мероприятия, такие как группы поддержки волонтеров, кружки по интересам и развитие общественной инфраструктуры, создают среду, где каждый чувствует поддержку и принадлежность к сообществу. Эти действия не всегда направлены на решение конкретных проблем психического здоровья, но они способствуют созданию безопасной атмосферы для установления социальных связей, творческого самовыражения и укрепления благополучия», - пояснила Альяма.

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