Как сообщества в Эстонии могут поддерживать психическое здоровье без врачей?

Очередь к психиатру и психологу может оказаться довольно длинной, и, по словам вице-мэра Рено Лайдре, городская власть не может на это повлиять.

По мнению Министерства социальных дел, в муниципалитетах есть большой потенциал для поддержки психического здоровья через соответствующие услуги и общественные мероприятия, который в Эстонии часто остается неиспользованным. Именно поэтому министерство и Ассамблеи Сотрудничества Эстонии провели встречи с представителями разных областей, чтобы обсудить, как их деятельность влияет на психическое благополучие сообществ.