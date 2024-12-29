В СМИ уже появилось несколько оценок на эту тему, но я поделюсь и своими расчетами, результаты которых на самом деле очень похожи на опубликованные до сих пор, пишет экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Приблизительные расчеты показывают, что вывод подводного кабеля из строя на семь месяцев означает, что при нынешних ценах на электроэнергию на мировом рынке эстонским потребителям придется заплатить за электричество почти на 105 миллионов евро больше, чем в случае работающего Estlink 2.
Дополнительный летний месяц с оборванным кабелем обойдется в 12 миллионов евро, а осенний месяц - в 15 миллионов евро. Эти расчеты приблизительны и не учитывают непредвиденных колебаний - как мы видели в прошлом, цены на электроэнергию могут иногда реагировать на небольшие изменения спроса и предложения довольно нелинейным образом.
Фактические последствия повреждения кабеля можно оценить только постфактум, поскольку затраты зависят от труднопрогнозируемых факторов, таких как погода, надежность различного оборудования, а также международные энергетические рынки.
Учитывая прошлый средний эффект переноса оптовых цен на электроэнергию на розничные цены, такой шок должен означать увеличение счетов за электроэнергию в среднем на шесть процентов для домохозяйств со средним потреблением и на восемь процентов для предприятий. Рост цен на электроэнергию в результате колебаний цен на газ на мировом рынке, вероятно, будет больше, чем влияние Estlink 2 - в феврале и марте прошлого года оптовая цена на газ в Европе составляла чуть более 30 евро за МВтч, а сейчас она приближается к 45 евро. Возможно, из-за других факторов рост цен на электроэнергию, вероятно, будет выше.
Годовой ВВП Эстонии составляет примерно 40 миллиардов евро, и 105 миллионов евро не обрушат экономику Эстонии, но это, безусловно, доставит дискомфорт. Несомненно, более дорогая электроэнергия ограничит возможности потребления некоторых людей и затруднит конкуренцию предприятий со Скандинавией, где электроэнергия дешевле. Также возникнет неуверенность, причиной которой станет беспокойство из-за цен на электроэнергию.
Влияние на цену предыдущего выхода из строя Estlink 2 было сильнее в летние месяцы, чем в зимние месяцы, когда все еще использовалось большое количество электростанций, работающих на ископаемом топливе. Вероятно, мы не слишком далеко продвинулись в строительстве более экологичных электростанций, мы отстали от других.
Годовой ВВП Эстонии составляет примерно 40 миллиардов евро, и 105 миллионов евро не обрушат экономику Эстонии, но это, безусловно, доставит дискомфорт
Но как я пришел к такой оценке?
Для расчета эффекта Estlink 2 можно использовать оценки влияния на цену электроэнергии, полученные на основе данных об отключении электроэнергии в 2024 году. Последний крупный сбой Estlink 2 длился с конца января до середины сентября 2024 года. С февраля по август оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии была в среднем на семь процентов ниже, чем за тот же период годом ранее. Однако в Польше, Финляндии, Швеции и Дании электроэнергия была почти на 30 процентов ниже, чем год назад – то есть, по крайней мере эмпирически, неисправное внешнее соединение, похоже, оказало существенное влияние на цену электроэнергии.
Поскольку цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии и раньше различалась, то во всей разнице цен и в разнице в динамике цен нельзя винить только лишь кабель.
Чтобы получить более точную оценку, я оценил модели панельных данных для оптовой цены на электроэнергию в европейских странах. В качестве объясняющих переменных я использовал только фиксированные эффекты страны и времени. Временные эффекты улавливают общие изменения во внешней среде, такие как цены на мировом рынке или европейская тенденция к более экологичному производству электроэнергии. Однако эффекты государств описывают постоянные во времени различия между странами. Я оценивал модели для разных временных периодов, но в итоге остановился на периоде начиная с июня 2022 года, поскольку к этому времени торговля электроэнергией с Россией закончилась.
В результате оценки модели обрыв кабеля привел к повышению оптовой цены на электроэнергию для стран Балтии на 19 процентов в период с февраля по август. Это среднее значение оценки. При вероятности 2/3 влияние на цену составляло от 11 до 27 процентов, а с вероятностью 96 процентов - от 4 до 35 процентов. Если оценить модель с меньшим количеством стран: помимо стран Балтии, Польша, Финляндия, Дания и Швеция, результат будет весьма схожим. По месяцам оказывается, что воздействие неисправного кабеля было гораздо сильнее в летние месяцы. В зимние месяцы, когда электростанции, работающие на ископаемом топливе, все равно приходилось эксплуатировать, разница в цене была не столь велика.
В 2024 году такой относительный ценовой эффект означал, что электроэнергия в странах Балтии была примерно на 15 евро за МВтч дороже, чем должна была быть. Обобщая оценку воздействия последнего отключения на новый случай, необходимо учитывать, что за это время газ подорожал. В ценах ноября влияние обрыва кабеля на оптовую цену электроэнергии в странах Балтии составляет примерно 22 евро за МВтч.
Следует учитывать, что это средняя оценка, основанная на предыдущем сбое. Как показало прошлое, цена на электроэнергию может сильно колебаться в отдельные часы.
Если предположить, что потребление электроэнергии в 2025 году будет таким же, как и в 2024 году, то электрический кабель, отключенный от сети с января по июль, означает, что за электроэнергию придется заплатить на 105 миллионов евро больше.
В среднем рост суммы счетов домохозяйств и предприятий из-за обрыва кабеля по двум причинам будет не такой большой, как рост оптовых цен. Во-первых, некоторые потребители электроэнергии зафиксировали цену, а во-вторых, оптовая цена на электроэнергию составляет лишь часть счета за электроэнергию - большая часть счета за электроэнергию не зависит напрямую от цены на электроэнергию - например, акцизы или плата за передачу.
В зависимости от объема потребления эластичность цены на электроэнергию по отношению к оптовой цене для домохозяйств составляет от 14 до 30 процентов по группам потребления. Эластичность 30 процентов означает, что если цена электроэнергии на оптовом рынке увеличится на 20 процентов, счет за электроэнергию увеличится на шесть процентов. В случае компаний эта эластичность обычно выше, но и в случае компаний эффект обрыва кабеля не должен полностью переноситься на счета за электроэнергию. Краткосрочная эластичность определяется путем оценки уравнения регрессии между логарифмической разницей розничных и оптовых цен.