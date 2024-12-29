Влияние на цену предыдущего выхода из строя Estlink 2 было сильнее в летние месяцы, чем в зимние месяцы, когда все еще использовалось большое количество электростанций, работающих на ископаемом топливе. Вероятно, мы не слишком далеко продвинулись в строительстве более экологичных электростанций, мы отстали от других.

Годовой ВВП Эстонии составляет примерно 40 миллиардов евро, и 105 миллионов евро не обрушат экономику Эстонии, но это, безусловно, доставит дискомфорт

Но как я пришел к такой оценке?

Для расчета эффекта Estlink 2 можно использовать оценки влияния на цену электроэнергии, полученные на основе данных об отключении электроэнергии в 2024 году. Последний крупный сбой Estlink 2 длился с конца января до середины сентября 2024 года. С февраля по август оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии была в среднем на семь процентов ниже, чем за тот же период годом ранее. Однако в Польше, Финляндии, Швеции и Дании электроэнергия была почти на 30 процентов ниже, чем год назад – то есть, по крайней мере эмпирически, неисправное внешнее соединение, похоже, оказало существенное влияние на цену электроэнергии.

Поскольку цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии и раньше различалась, то во всей разнице цен и в разнице в динамике цен нельзя винить только лишь кабель.