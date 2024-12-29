Союз защиты животных собирает деньги на оплату лечения спасенных из кошачьей фабрики

«Счета за лечение котят, спасенных из рук печально известной владелицы "кошачьей фабрики" Эвелин Марипуу, уже составляют около 1089 евро, плюс расходы на стерилизацию двух кошек. На данный момент это очень большая сумма для нас, так как лечение собак, спасенных со щенячьей фабрики в Румму, все еще продолжается, и расходы превышают полученные пожертвования», - отмечает Союз защиты животных Эстонии в Facebook.

«Добрые люди откликнулись на наш призыв о помощи в предыдущем посте со 100 евро, и мы искренне им благодарны, но нам все еще нужна помощь, чтобы оплатить остальные счета», - пишут защитники животных.

Оказание помощи спасенным животным нельзя отложить из-за праздников или до конца месяца, ведь животным необходимо оказывать медицинскую помощь, кормить и ухаживать за ними.

Недавно Союз защиты животных писал о том, как они спасли четырех кошек от Эвелин Марипуу. Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию (РТА) официально забрал у нее животных и передал их в союз защиты животных.

«Державшая кошек женщина не занималась здоровьем своих подопечных, в результате одна из сиамских кошек находится в ветеринарной клинике под капельницей», - пишут зоозащитники в социальных сетях, где также более подробно описывают положение кошек.