Эстонский Союз защиты животных начал кампанию по сбору средств, чтобы оплатить счет на сумму в 700 евро за лечение и уход за животными, спасенными с так называемой кошачьей фабрики.
Союз защиты животных собирает деньги на оплату лечения спасенных из кошачьей фабрики
«Счета за лечение котят, спасенных из рук печально известной владелицы "кошачьей фабрики" Эвелин Марипуу, уже составляют около 1089 евро, плюс расходы на стерилизацию двух кошек. На данный момент это очень большая сумма для нас, так как лечение собак, спасенных со щенячьей фабрики в Румму, все еще продолжается, и расходы превышают полученные пожертвования», - отмечает Союз защиты животных Эстонии в Facebook.
«Добрые люди откликнулись на наш призыв о помощи в предыдущем посте со 100 евро, и мы искренне им благодарны, но нам все еще нужна помощь, чтобы оплатить остальные счета», - пишут защитники животных.
Оказание помощи спасенным животным нельзя отложить из-за праздников или до конца месяца, ведь животным необходимо оказывать медицинскую помощь, кормить и ухаживать за ними.
Недавно Союз защиты животных писал о том, как они спасли четырех кошек от Эвелин Марипуу. Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию (РТА) официально забрал у нее животных и передал их в союз защиты животных.
«Державшая кошек женщина не занималась здоровьем своих подопечных, в результате одна из сиамских кошек находится в ветеринарной клинике под капельницей», - пишут зоозащитники в социальных сетях, где также более подробно описывают положение кошек.
Кошка Чонки, например, страдает от почечной недостаточности третьей степени и нуждается не только в лечении, но и в медикаментах. У кошки плохие анализы, и она плохо себя чувствует. У кота Кварца проблемы с мочевым пузырем, а у Шейди началась рвота. К счастью, у двоих последних кошек анализы в норме, и им сменили корм. Счет за лечение Кварца и Шейди составляет около 400 евро, а Чонки - около 300 евро. Таким образом, недостающая сумма составляет почти 700 евро.
«Кроме того, одному из спасенных животных предстоит стерилизация, состояние его зубов тоже довольно плохое, так что эту операцию и процедуры тоже придется делать в ближайшее время», - пишут защитники животных в своем посте.
«Мы уже в большом минусе с расходами на собак из щенячьего питомника Румму, также необходимо лечить четырех кошек, стерилизовать двух, делать прививки и так далее уже доставляет нам хлопоты. Мы можем только мечтать о том, чтобы медицинские счета за своих кошек оплачивали бы заводчики животных, но в реальности так не бывает. На данный момент эти кошки - наши, и мы обязаны обеспечить им необходимый уход и лечение».
По словам защитников животных, конца этим фабрикам кошек и собак не видно.
«Пожалуйста, помогите нам снять бремя ухода за этими четырьмя кошками с наших плеч, чтобы мы могли встать на ноги в духовном, физическом и финансовом плане», - написали в своем обращении защитники животных.
Перевод средств можно сделать на банковские счета Союза защиты животных, сопроводив их пометкой Kassivabrik. Реквизиты счетов:
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Также открыты горячие линии для пожертвований. Можно пожертвовать 5 евро, позвонив по номеру 9000 777 - или 10 евро по номеру 9000 888.
«Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет сделано», - подчеркивают активисты союза защиты животных и заранее благодарят жертвователей.