«Украинцы сняли розовые очки». Интервью с социологом Алексеем Антиповичем

Угрожает ли это украинскому языку? Я не думаю. У нас сейчас 58% населения постоянно в быту используют украинский язык, 9% русский и треть - оба. Причем этот показатель в 9% я бы назвал заниженным, потому что часто «использование обоих языков» - это на самом деле постоянное использование русского и переход на украинский в определенных ситуациях, например, чтобы сделать заказ в кафе или обратиться к госслужащему. Но мы все равно сейчас фиксируем почти 60% исключительно украиноязычного населения при том, что очень долго перед войной этот показатель оставался на уровне около 50%. Поэтому сейчас мы можем говорить о сознательном выборе русскоязычных украинцев в пользу украинского языка.

«Ни для каких акций протеста в Украине сейчас просто нет пространства»

Би-би-си: Хотел вас спросить о готовности украинцев к участию в акциях протеста. Может ли сейчас что-либо вывести украинцев на Майдан?

А.А.: Я считаю, что сейчас украинец не выйдет ни на какие акции протеста. Для них здесь просто нет пространства.

Главная причина - это, конечно, война. Но также и то, что у украинца нет какой-то вопиющей причины для протеста. Что может быть такой причиной? В условиях войны я допускаю, что это могло бы быть решение властей о сдаче территорий, обмене территорий на завершение конфликта без каких-либо гарантий безопасности.