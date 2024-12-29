Инвестирование в искусство, вино и предметы роскоши оказалось сложным в 2024 году. Согласно индексу All Art, отслеживающему аукционные продажи, с начала года до конца ноября инвесторы в искусство потеряли в среднем 16%. Для дорогих вин спад оказался немного меньшим - около 11%, что отражает индекс Liv-ex Fine Wine 1000. Самое значительное падение наблюдается в секторе бриллиантов - их цены снизились почти на 20%.