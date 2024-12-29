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Рынок роскоши терпит убытки – крупнейшее падение цен за последние годы (1)

Перевод: Каролина Вертяева
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Бутылки вина. Фото несет иллюстративный характер.
Бутылки вина. Фото несет иллюстративный характер. Фото: SCANPIX

Согласно данным The Economist, этот год оказался не самым удачным для любителей вина, искусства, автомобилей и ценителей утонченных удовольствий - цены на эти предметы роскоши упали.

Инвестирование в искусство, вино и предметы роскоши оказалось сложным в 2024 году. Согласно индексу All Art, отслеживающему аукционные продажи, с начала года до конца ноября инвесторы в искусство потеряли в среднем 16%. Для дорогих вин спад оказался немного меньшим - около 11%, что отражает индекс Liv-ex Fine Wine 1000. Самое значительное падение наблюдается в секторе бриллиантов - их цены снизились почти на 20%.

Единственным стабильным сегментом остались коллекционные автомобили, цены на которые практически не изменились.

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