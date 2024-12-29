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Движение по шоссе Таллинн-Пярну восстановлено

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Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту.
Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту. Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье в 12:30 в полном объеме возобновилось движение транспорта по шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

Об этом BNS сообщил Департамент транспорта, отметив, что для движения открыт участок на отрезке 34,3 - 35 км, где в четверг произошло тяжелое ДТП с грузовиком, перевозившим сжиженный природный газ (СПГ).

Из соображений безопасности этот участок был закрыт в течение трех дней, пока сохранялась угроза взрыва вытекающего из поврежденной цистерны газа.

В субботу поздно вечером пресс-служба Спасательного департамента сообщила, что поврежденную цистерну с СПГ удалось переместить на безопасное удаление от жилых домов и от проезжей части.

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