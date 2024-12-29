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СОВЕТ ЭКСПЕРТА Пять рекомендаций, как восстановить финансы после праздников

Перевод: Каролина Вертяева
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Кошелек и банкноты
Кошелек и банкноты Фото: Edijs Pālens/LETA

Праздники - это время радости и общения с близкими, но они также часто связаны с большими расходами. Если подарки и рождественские ужины оставили брешь в вашем бюджете, стоит обратить внимание на простые способы привести свои финансы в порядок. Рекомендации предлагает руководитель отдела повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг.

Лучшее время для анализа расходов и составления бюджета на новый год - это сразу после Рождества, когда меньше обязательств и больше мотивации заняться своими финансами. Куда ушли деньги и как сделать так, чтобы в 2025 году было легче?

Составьте бюджет и придерживайтесь его

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