В каждом городе и волости есть люди, которые оказались в сложной экономической ситуации. Будь то собственный выбор человека или стечение обстоятельств. Но есть также люди, которые замечают беду других и помогают.
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Доброта спасет мир: неравнодушные люди накрыли столы нуждающимся соседям и даже сделали подарки детям
Добрые жители Эльва помогли накрыть рождественские столы шести семьям, а также купили подарки для детей. Еще одна семья получила помощь в Вильянди, поскольку остались пожертвованные деньги. Эта благотворительная акция проводится уже второй год подряд.