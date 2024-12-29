В Канаде самолет загорелся при посадке

Как передают канадские и американские СМИ, шасси не раскрылось должным образом, в результате чего самолет накренился, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу, и его левая часть загорелась.

Пилотам все же удалось остановить самолет на земле, после чего пассажиры и они сами эвакуировались. По данным онлайн-издания Express US, никто из 73 пассажиров не получил серьезных травм.

На видео, записанных через иллюминатор видно, как крыло самолета, движущегося на большой скорости по взлетно-посадочной полосе, царапает ее покрытие. Из-под крыла летят искры, видно пламя.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn — Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024

Местные телеканалы показали кадры, на которых видно, как из охваченного пламенем самолета поднимаются густые клубы черного дыма.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Air Canada, по заказу которой выполнялся рейс, Питера Фитцпатрика, у самолета «предположительно возникла проблема с шасси».