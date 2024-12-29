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В Канаде самолет загорелся при посадке

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Фото статьи
Фото: ROMEO RANOCO

Аэропорт канадского города Галифакс был временно закрыт вечером в субботу, 28 декабря, после аварии, случившейся во время посадки рейса 2259 из Сент-Джонса, выполняемого местным авиаперевозчиком PAL Airlines, пишет Deutsche Welle.

Как передают канадские и американские СМИ, шасси не раскрылось должным образом, в результате чего самолет накренился, ударившись крылом о взлетно-посадочную полосу, и его левая часть загорелась.

Пилотам все же удалось остановить самолет на земле, после чего пассажиры и они сами эвакуировались. По данным онлайн-издания Express US, никто из 73 пассажиров не получил серьезных травм.

На видео, записанных через иллюминатор видно, как крыло самолета, движущегося на большой скорости по взлетно-посадочной полосе, царапает ее покрытие. Из-под крыла летят искры, видно пламя.

Местные телеканалы показали кадры, на которых видно, как из охваченного пламенем самолета поднимаются густые клубы черного дыма.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Air Canada, по заказу которой выполнялся рейс, Питера Фитцпатрика, у самолета «предположительно возникла проблема с шасси».

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