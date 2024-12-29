В парламенте Грузии прошла инаугурация Михаила Кавелашвили. Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию

С тех пор сотни демонстрантов были задержаны за административные правонарушения. Десяткам протестующих грозят длительные сроки по уголовным статьям. Насильственные разгоны и избиения демонстрантов, особенно жесткие в первые дни протестов, увеличили число протестующих.

Некоторые страны в ответ ввели визовые и финансовые санкции в отношении грузинских чиновников, в том числе министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

27 декабря под финансовыми санкциями США оказался и почетный председатель и основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, которого критики властей считают единоличным правителем Грузии.

В Госдепартаменте США причиной введения санкций в отношении Иванишвили назвали подрыв демократического и евро-атлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации.

В видеообращении 23 декабря, которое последовало за одной из самых масштабных демонстраций в Тбилиси, Зурабишвили говорила о двух возможных сценариях развития событий в Грузии.

Оба, по ее словам, ведут к новым парламентским выборам, но один путь проходит через диалог с правящей партией, а второй, альтернативный - через «распад режима», который, по мнению Зурабишвили, уже начался.

Несмотря на предложение Зурабишвили к представителям правящей партии о переговорах до 29 декабря, никто из них не пошёл ей навстречу. При этом власти пригрозили ей уголовным преследованием и даже тюрьмой, если она попытается остаться в резиденции. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, задача властей - предупредить Зурабишвили и предотвратить совершение преступления.