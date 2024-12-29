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АНАЛИЗ Рейнсалу против Михала: кто станет главным авторитетом в сфере экономики?

Перевод: Ева Ойжинская
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Ключевой вопрос для эстонской политики в ближайшие годы: кто - Урмас Рейнсалу или Кристен Михал - станет наиболее влиятельной фигурой в обсуждении экономических вопросов?
Ключевой вопрос для эстонской политики в ближайшие годы: кто - Урмас Рейнсалу или Кристен Михал - станет наиболее влиятельной фигурой в обсуждении экономических вопросов? Фото: Eero Vabamägi, Konstantin Sednev

Экономика определяет политику. Или, как гласил лозунг избирательной кампании бывшего президента США Билла Клинтона: «It’s economy, stupid» («Это экономика, дурачок»). В этом году между эстонскими партиями началась гонка за роль лидера мнений в экономических вопросах. Тот, кто выиграет эту битву, вероятно, победит и на следующих выборах. Из всех эстонских партий именно «Отечество» и Партия реформ лучше других понимают важность этой политической реальности.

Это не значит, что у Партии реформ и «Отечества» есть ответы на все важные вопросы. Скорее, дело в том, что общественные ожидания и, следовательно, успех партий зависят от того, кто окажется наиболее убедительным в обсуждении экономических вопросов. Один из стратегов Партии реформ сказал Postimees, что если в вопросах безопасности (другой важной области) информация доходит до медиа естественным образом, то в сфере экономики партия должна сама активно продвигать свои идеи и утверждать лидерство.

Председатели Партии реформ и «Отечества» частично согласны друг с другом, но не во всем. Оба признают первостепенную важность экономических вопросов: и в содержательном, и в политическом плане. Однако Кристен Михал старается избегать прямых сравнений с Урмасом Рейнсалу: «Рейнсалу не экономист». Вместо этого он акцентирует внимание на своем опыте работы министром экономики, на важности экономических вопросов в своей политической деятельности и на постоянном взаимодействии с предпринимателями. «Это моя стихия», - отмечает он.

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