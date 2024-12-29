АНАЛИЗ Рейнсалу против Михала: кто станет главным авторитетом в сфере экономики?

Это не значит, что у Партии реформ и «Отечества» есть ответы на все важные вопросы. Скорее, дело в том, что общественные ожидания и, следовательно, успех партий зависят от того, кто окажется наиболее убедительным в обсуждении экономических вопросов. Один из стратегов Партии реформ сказал Postimees, что если в вопросах безопасности (другой важной области) информация доходит до медиа естественным образом, то в сфере экономики партия должна сама активно продвигать свои идеи и утверждать лидерство.