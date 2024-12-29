АНАЛИЗ Рейнсалу против Михала: кто станет главным авторитетом в сфере экономики?

Экономика определяет политику. Или, как гласил лозунг избирательной кампании бывшего президента США Билла Клинтона: «It’s economy, stupid» («Это экономика, дурачок»). В этом году между эстонскими партиями началась гонка за роль лидера мнений в экономических вопросах. Тот, кто выиграет эту битву, вероятно, победит и на следующих выборах. Из всех эстонских партий именно «Отечество» и Партия реформ лучше других понимают важность этой политической реальности.
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Это не значит, что у Партии реформ и «Отечества» есть ответы на все важные вопросы. Скорее, дело в том, что общественные ожидания и, следовательно, успех партий зависят от того, кто окажется наиболее убедительным в обсуждении экономических вопросов. Один из стратегов Партии реформ сказал Postimees, что если в вопросах безопасности (другой важной области) информация доходит до медиа естественным образом, то в сфере экономики партия должна сама активно продвигать свои идеи и утверждать лидерство.