В ценовой зоне Эстонии на электроэнергетической бирже Nord Pool в понедельник средняя биржевая цена на электроэнергию снизится на 37% по сравнению с воскресеньем и составит 38,03 евро за мегаватт-час.
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В Эстонии цена на электроэнергию продолжает падать, а в Финляндии потребителям начнут доплачивать за использование электричества
Самая высокая цена ожидается в понедельник вечером с 17 до 18 часов, когда она поднимется до 100,72 евро за мегаватт-час. Самая низкая стоимость будет зафиксирована ночью с 3 до 5 часов, когда цена опустится до 0 евро за мегаватт-час.