В Эстонии цена на электроэнергию продолжает падать, а в Финляндии потребителям начнут доплачивать за использование электричества

Самая высокая цена ожидается в понедельник вечером с 17 до 18 часов, когда она поднимется до 100,72 евро за мегаватт-час. Самая низкая стоимость будет зафиксирована ночью с 3 до 5 часов, когда цена опустится до 0 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве цена на электроэнергию в воскресенье останется на уровне Эстонии, тогда как в Финляндии она будет значительно ниже - примерно в 18 раз дешевле, достигнув 2,08 евро за мегаватт-час.