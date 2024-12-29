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В Эстонии цена на электроэнергию продолжает падать, а в Финляндии потребителям начнут доплачивать за использование электричества

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В четверг электричество в Эстонии будет дорогим.
В четверг электричество в Эстонии будет дорогим. Фото: Arvo Meeks

В ценовой зоне Эстонии на электроэнергетической бирже Nord Pool в понедельник средняя биржевая цена на электроэнергию снизится на 37% по сравнению с воскресеньем и составит 38,03 евро за мегаватт-час.

Самая высокая цена ожидается в понедельник вечером с 17 до 18 часов, когда она поднимется до 100,72 евро за мегаватт-час. Самая низкая стоимость будет зафиксирована ночью с 3 до 5 часов, когда цена опустится до 0 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве цена на электроэнергию в воскресенье останется на уровне Эстонии, тогда как в Финляндии она будет значительно ниже - примерно в 18 раз дешевле, достигнув 2,08 евро за мегаватт-час.

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