Палата людей с ограниченными возможностями редлагает ряд поправок к законопроекту о предсмертном завещания пациента

По мнению EPIKOda, невозможно регулировать принятие решений на уровне закона без соответствующих критериев оценки способности принимать решения, которые были бы понятны всем сторонам. Поэтому Палата предлагает разработать основу для оценки способности принимать решения.

Поскольку в проекте и пояснительной записке используются термины «родственники» и «близкие родственники», Палата предлагает включить в определение конкретный перечень лиц, к которым это определение применяется.

Кроме того, в поправках предлагается создать перечень медицинских услуг и процедур, в которых можно отказать при необратимых состояниях. Однако, по мнению Палаты, неясно, как и на каком основании состояние будет считаться необратимым, и что будет, если пациент выразил свою волю, но врач считает, что для этого нет оснований, и отказывается уважать желания пациента.

«В указанной ситуации налицо противоречие с первоначальной идеей проекта, включая самоопределение и автономию пациента, что ставит под сомнение планируемые изменения и цель проекта в целом», - критикует Палата.

Есть и еще более сомнительные аспекты в законопроекте. Например, заявление о желаниях может быть изменено и отменено как в устной, так и в электронной форме, и врач обязан реагировать на любую подобную информацию. Однако остается неясным, как врач будет проверять личность человека, делающего звонок, и что представляет собой «любая соответствующая информация».

Наконец, роль опекуна, который должен быть не моложе 18 лет и обладать способностью действовать и принимать решения, также важна для защиты интересов лица, ставшего недееспособным после составления предсмертного заявления.

По мнению Палаты, остается неясным, будет ли установлена дееспособность доверенного лица и каким образом ему будут разъяснены его роль и обязанности. Другими словами: кто и в каком объеме будет его информировать.

В целом Палата считает, что это очень деликатная область, поэтому необходимо обеспечить предоставление людям четкой и недвусмысленной информации, а также подготовку врачей для предоставления значимых и поддерживающих консультаций.

Кроме того, как медицинские консультации, так и документы в информационной системе здравоохранения должны быть доступны для людей с функциональными ограничениями и особыми потребностями - поэтому информация должна быть доступна на простом и понятном языке.