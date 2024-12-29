Главный редактор ERR: советник министра внутренних дел считает, что государственное телевидение должно молчать

«Советник министра внутренних дел и его однопартиец прямо заявили, что общественное телевидение должно молчать по этим вопросам. Это беспрецедентное вмешательство. Представьте, если бы вместо социал-демократов подобное мнение высказали EKRE или Март Хельме - как бы это прозвучало для социал-демократов?», - сказал Самост.

Пост советника министра внутренних дел Воотеле Пяй в социальных сетях

«В этом году я решил отказаться от праздничных планов, чтобы наконец выделить несколько дней для отдыха. Однако все сложилось иначе, и, если говорить с юмором, то хотя бы у меня не было планов, которые могли бы помешать работе.

Повреждение кабеля EstLink 2 прервало праздники сотен людей по обе стороны Финского залива и, как можно понять, вызвало очередное напряжение в обществе из-за продолжающихся разрушений подводных кабелей. Важно понимать, что посев такого напряжения - это один из ключевых элементов гибридной войны, и вряд ли его выбор времени был случайным.

Для начала: что такое гибридная война? Согласно доктрине Герасимова, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, цель гибридной войны - политическая дестабилизация и деморализация общества с помощью несиловых методов, таких как информационное и психологическое воздействие на население. Проще говоря, противник ищет возможности сделать нашу жизнь максимально неудобной, чтобы настроить нас друг против друга. По своей природе гибридные атаки такие, что в них сложно обвинить кого-то конкретно, а значит, и ответить конкретно некому.

Цель России при использовании различных гибридных атак - снизить доверие людей в странах НАТО и ЕС к своим правительствам. Это приводит к недовольству и чувству небезопасности, будто бы наши правительства и государственные учреждения неспособны защитить нас или ответить на угрозы. «Не справляется НАТО, не справляется ЕС, слишком мало и слишком поздно, почему никто ничего не сделал заранее». Звучит знакомо?

За прошедший год в Балтийском море произошло несколько случаев повреждения кабелей, которые сложно напрямую приписать какой-либо враждебной стране, но вряд ли здесь можно говорить о случайностях. Наша уязвимость к таким инцидентам ощутима. И дело не только в повреждении кабелей. Конечно, повреждение кабеля EstLink 2 оказывает прямое влияние на конкурентоспособность нашей экономики через цены на электроэнергию и благосостояние людей. Однако при этом свет горит, дома отапливаются, и интернет работает. Таким образом, если отбросить вопрос цен на электричество, то прямое влияние повреждений кабелей на нашу повседневную жизнь незначительно, но ощутим психологический эффект: растущая фрустрация и скептицизм в отношении государственных учреждений и власти. Все точно по доктрине Герасимова, не так ли?

Основная цель гибридных методов заключается не столько в том, чтобы «погасить свет», сколько в том, чтобы подорвать чувство безопасности и, таким образом, доверие людей к государству. Возьмем хотя бы выбор времени - разгар рождественских праздников, когда люди хотят хотя бы ненадолго почувствовать покой и безопасность. Но нет. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Однако в последние дни я наблюдаю множество признаков того, как, несмотря на функционирование служб и работу государственных учреждений, всплывают слабости нашего общества, например склонность сразу обвинять своих в неспособности что-либо сделать или высмеивать возможности государства.

Кроме того, эмоциональные реакции вроде «закрыть границу в Нарве». Хотя подводный кабель и пропускной пункт в Нарве никак не связаны, но если можно на миг выплеснуть свою фрустрацию на «нарвских русских», то и сломанный кабель перестает так сильно раздражать. (Хотя реальный эффект для нашей государственной безопасности может быть негативным - объясните, например, нарвской жительнице, что она не может пересечь мост, чтобы ухаживать за больной тетей, из-за того, что где-то в море сломан кабель.) Сеянье недоверия и конфликта - это и есть цель противника, чтобы под политическим давлением мы совершили необдуманные шаги, которые, в свою очередь, откроют новые возможности для гибридных атак. Это все уже происходило и видели в других местах. Нам остается привыкнуть к таким гибридным атакам и сохранять хладнокровие, потому что пока мы продолжаем поддерживать Украину, эти угрозы не исчезнут.

И мы продолжим.

В таких напряженных ситуациях важно отодвинуть в сторону партийную политику, узкие бизнес-интересы и медийные клики, которые могут быть ими вызваны. Эти клики не стоят свеч. Наше общество за последние годы прошло немало испытаний: пандемия, война, экономический спад, напряженные выборы, кризис выживания. Я бы сказал, что мы были очень устойчивыми, но, к сожалению, так нужно продолжать и дальше. Если мы начнем ссориться между собой из-за кабелей, разрушенных кем-то другим, мы сами отдаем себя в руки врага.

В этом нет смысла. Давайте сохраним спокойствие».