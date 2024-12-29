Азербайджан выдвинул России три требования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines

По его словам, требования были официально доведены до российской стороны еще 27 декабря. «В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты», - сказал президент.