ЭОК объявил номинантов на звание лучшего спортсмена года среди мужчин

Как напомнила пресс-служба ЭОК, Йоханнес Эрм завоевал бронзовую медаль в семиборье на чемпионате мира в помещении и стал чемпионом Европы, набрав второе в истории Эстонии количество очков - 8764. На Олимпийских играх в Париже он занял шестое место в десятиборье. В Таленсе он показал второй лучший результат в своей карьере, набрав 8589 очков и заняв первое место в многоборье Всемирной ассоциации легкой атлетики (WA).

Янек Ыйглане занял пятое место в десятиборье на Олимпийских играх в Париже с личным рекордом - 8572 очка. В прыжках с шестом эстонец сумел покорить сердца публики - как зрителей на «Стад де Франс», так и миллионов телезрителей, и был признан фаворитом года среди любителей легкой атлетики.

На Олимпийских играх в Париже пловец Крегор Цирк побил рекорд Эстонии на дистанции 200 м баттерфляем на 1,26 секунды и пятым вышел в финал, где занял седьмое место. Кроме того, Цирк восемь раз попадал в шестерку лучших на чемпионатах мира. На чемпионате мира по плаванию на короткой воде он занял шестое место на дистанции 200 м баттерфляем.

Кандидатуры этих спортсменов станут предметом телефонного голосования во время прямого эфира программы «Звезды года спорта 2024» на канале Kanal 2 в воскресенье в 19.30. Полученные голоса будут добавлены к народному голосованию в первом туре.

В Эстонии спортсмены года избираются уже 93 года. Велосипедист Ааво Пиккуус был признан лучшим спортсменом года в Эстонии пять раз подряд - с 1974 по 1978 год.

Мужская, женская, молодежная команды и тренер года определяются путем суммирования голосов общественности, спортивных журналистов и спортивных организаций.

Гала-концерт «Звезды спортивного года 2024» будет транслироваться в воскресенье в прямом эфире на канале «Duo 5» в 18:30 и на канале Kanal 2 в 19:30.