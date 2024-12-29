При проверке заявок на субсидии по площадям и животноводству было выявлено множество заявителей, которые не смогли выполнить взятые на себя обязательства, говорится в декабрьском информационном бюллетене PRIA.
PRIA: получатели сельскохозяйственных субсидий часто не выполняют свои обязательства
Хотя значительная часть выполнения требований по субсидиям на площади проверялась с помощью мониторинга поверхности, PRIA дополнительно проводила инспекции на местах по тем требованиям, которые нельзя выявить дистанционно. В рамках выборочной проверки инспекторы PRIA провели 152 проверки на местах.
«К сожалению, мы обнаружили, что заявки на субсидии подаются на земли, которые заявитель не имеет права использовать. Всего таких заявителей было 184, из них 157 подали заявки на государственные земли без письменного договора, охватив 287 полей или их участков. Также 34 заявителя запросили субсидии на земли, которые не использовались в сельском хозяйстве», - говорится в сообщении PRIA.
Заявителям, на чьих полях отсутствуют нежелательные растения, разрешено не ухаживать за травяными угодьями раз в два года. Тем не менее, были обнаружены заявители, чьи угодья не обрабатывались два года подряд. Субсидии запрашивались также на культуры, не соответствующие условиям или относящиеся к другой группе ставок.
«Важно, чтобы заявители запрашивали субсидии только на те культуры, которые фактически выращиваются на их полях», - подчеркнули в PRIA.
Например, 69 производителей зерновых и бобовых культур и 59 производителей овощей, фруктов и ягод запросили субсидии на неподходящие культуры. Среди заявителей на поддержку экологического управления и органического растениеводства 41 оставили свои поля под паром или в черном пару. В 151 случае заявки подавались в неверной группе ставок.
Также при подаче заявок на субсидии для фруктовых и ягодных садов необходимо учитывать плотность посадок. Этому требованию не соответствовали 19 полей у 11 заявителей.
В этом году впервые можно было подать заявку на дополнительную поддержку за выращивание промежуточных культур. Однако нашлись заявители, которые фактически не сеяли промежуточные культуры.
При субсидиях на уход за луговыми пастбищами нарушения чаще всего касались требований оставить от 5 до 30% пастбища некошеными или необходимости полностью выкашивать луг. Также обнаружены луга, которые не были приведены в порядок в установленные сроки.
Требования условности в основном проверялись на местах, а требования по сохранению постоянных пастбищ и упрощенному севообороту - административно. Последнее требование применялось впервые в этом году.
Требование по сохранению постоянных пастбищ нарушили 163 заявителя, а требования по севообороту - 51. Эти требования проверялись для всех заявителей, на которых они распространялись.
«Напоминаем, что если заявитель не имеет земли, подходящей для замены постоянных пастбищ, их распашка приведет к снижению всех субсидий на площади и животноводство. Для замены подходят только такие пастбища, которым шесть лет в год замены», - пояснили в PRIA.
В животноводстве чаще всего выявлялись нарушения требований по благополучию животных. Основные проблемы связаны с содержанием животных на открытых территориях, где здоровье и благополучие животных не проверялись достаточно часто. Также были выявлены нарушения требований по безопасности кормов, включая риск их загрязнения и закупку у нетрадиционных производителей.
«Напоминаем, что лица, занимающиеся производством кормов, должны быть зарегистрированы в реестре кормов. В случае требований по защите растений основные нарушения связаны с использованием средств защиты растений и отсутствием технического осмотра оборудования для их применения», - отметили в PRIA.
В рамках субсидий на животных было проверено 91 заявитель, запросивший поддержку для 459 голов крупного рогатого скота, 88 лошадей, 21 894 перепелов, 701 282 кур и 73 271 свиньи. Нарушения выявлены у 14 заявителей. Например, у некоторых животных отсутствовали бирки на одном ухе, часть животных не числились в стаде, а в некоторых случаях количество кур в заявке превышало указанное в документах.
Прямые субсидии на разведение молочных коров, коров мясного направления, овец и коз проверялись на местах у 149 животноводов, всего проверено более 6300 животных. Наиболее часто выявлялись животные с одной биркой. Были также случаи, когда у животных отсутствовали обе бирки, и особо пугливые особи, чьи номера невозможно было проверить.
Основные нарушения по требованиям охраны грунтовых и поверхностных вод касались силосных и навозных хранилищ, которые не соответствовали нормативам.