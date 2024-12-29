PRIA: получатели сельскохозяйственных субсидий часто не выполняют свои обязательства

В этом году впервые можно было подать заявку на дополнительную поддержку за выращивание промежуточных культур. Однако нашлись заявители, которые фактически не сеяли промежуточные культуры.

При субсидиях на уход за луговыми пастбищами нарушения чаще всего касались требований оставить от 5 до 30% пастбища некошеными или необходимости полностью выкашивать луг. Также обнаружены луга, которые не были приведены в порядок в установленные сроки.

Требования условности в основном проверялись на местах, а требования по сохранению постоянных пастбищ и упрощенному севообороту - административно. Последнее требование применялось впервые в этом году.

Требование по сохранению постоянных пастбищ нарушили 163 заявителя, а требования по севообороту - 51. Эти требования проверялись для всех заявителей, на которых они распространялись.

«Напоминаем, что если заявитель не имеет земли, подходящей для замены постоянных пастбищ, их распашка приведет к снижению всех субсидий на площади и животноводство. Для замены подходят только такие пастбища, которым шесть лет в год замены», - пояснили в PRIA.

В животноводстве чаще всего выявлялись нарушения требований по благополучию животных. Основные проблемы связаны с содержанием животных на открытых территориях, где здоровье и благополучие животных не проверялись достаточно часто. Также были выявлены нарушения требований по безопасности кормов, включая риск их загрязнения и закупку у нетрадиционных производителей.