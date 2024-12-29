ВОЕННЫЙ ИСТОРИК Когда-то существовала и такая Россия…

Иногда кажется, что всего этого слишком много, и выдержать становится трудно. В такие моменты я закрываю глаза и мысленно возвращаюсь в прошлое – в те дни, когда был молод и беззаботен. Но на самом деле я уношу себя ещё дальше – в эпоху, когда меня даже не было, и именно это время кажется мне особенно притягательным.

Я представляю, как выхожу из квартиры в Москве на Ермолаевском переулке, рядом с Патриаршими прудами, и прогуливаюсь по кольцевой дороге к Тверской улице. Затем направляюсь к Пушкинской площади и нанимаю извозчика. Прошу отвезти меня в ресторан «Яр». Это заведение было открыто в 1826 году французом Транкилем Яром на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. В 1836 году ресторан переехал в Петровский парк на Петербургском шоссе.

В 1871 году ресторан приобрел московский купец Федор Аксенов, прозванный Апельсином. Здесь выступал знаменитый хор Ильи Соколова и многие исполнители романсов.

В 1896 году ресторан перешёл в руки бывшего официанта Алексея Судакова, крестьянского сына из Ярославской губернии. В 1910 году он заказал новый проект здания архитектору Адольфу Вильгельму Эриксону, и здание было перестроено в стиле модерн. В новом ресторане появились «большой» и «малый» залы, императорская ложа и кабинеты.