Война между Россией и Украиной продолжается почти три года, вызывая политическую нестабильность по всему миру. Боевые действия приводят к гибели военных и создают напряженность среди жителей стран, расположенных вблизи зоны конфликта, отмечает военный историк Юрий Кочинев.
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ Когда-то существовала и такая Россия…
Иногда кажется, что всего этого слишком много, и выдержать становится трудно. В такие моменты я закрываю глаза и мысленно возвращаюсь в прошлое – в те дни, когда был молод и беззаботен. Но на самом деле я уношу себя ещё дальше – в эпоху, когда меня даже не было, и именно это время кажется мне особенно притягательным.
Я представляю, как выхожу из квартиры в Москве на Ермолаевском переулке, рядом с Патриаршими прудами, и прогуливаюсь по кольцевой дороге к Тверской улице. Затем направляюсь к Пушкинской площади и нанимаю извозчика. Прошу отвезти меня в ресторан «Яр». Это заведение было открыто в 1826 году французом Транкилем Яром на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. В 1836 году ресторан переехал в Петровский парк на Петербургском шоссе.
В 1871 году ресторан приобрел московский купец Федор Аксенов, прозванный Апельсином. Здесь выступал знаменитый хор Ильи Соколова и многие исполнители романсов.
В 1896 году ресторан перешёл в руки бывшего официанта Алексея Судакова, крестьянского сына из Ярославской губернии. В 1910 году он заказал новый проект здания архитектору Адольфу Вильгельму Эриксону, и здание было перестроено в стиле модерн. В новом ресторане появились «большой» и «малый» залы, императорская ложа и кабинеты.
После революции здание с 1930 года использовалось как Клуб летчиков, а с 1952 года - как гостиница «Советская», перестроенная в стиле сталинского ампира.
В этом воображаемом путешествии я оказываюсь в 1910 году и заказываю бокал игристого вина из винодельни Абрау-Дюрсо. Пробую марку Victor Davigny Rouge. Абрау-Дюрсо - винодельня, основанная в 1872 году на виноградниках, заложенных в Краснодаре рядом с озером Абрау. Игристые вина этой винодельни соперничали с лучшими образцами Pommery, Lanson, Moët & Chandon и других всемирно известных производителей, чьи имена остаются на слуху и по сей день.
В мыслях я могу встретить завсегдатаев этого места - писателя Александра Куприна, действительного статского советника и юриста Федора Плевако, драматурга и писателя, почетного члена Императорской академии Антона Чехова, оперного и камерного певца Федора Шаляпина, а также писателя Леонида Андреева.
Путешествуя в воображении в «новую столицу» - Санкт-Петербург, я вновь нанимаю извозчика и направляюсь в один из лучших ресторанов того времени - «Додон».
В 1840 году на месте ресторана «Додон» находилось кафе и ресторан под названием Saint-Georges. В 1849 году новый владелец превратил заведение в знаменитый «Додон», располагавшийся по набережной реки Мойки, 24. В «Додоне» работали исключительно татарские официанты, а кухня славилась своим превосходством. Рядом с «Додоном», на Конюшенной улице, жил Иван Тургенев - частый посетитель заведения, как и писатель Михаил Салтыков-Щедрин.
В 1858 году здесь отмечали возвращение художника Александра Иванова из Италии на родину. По тому же адресу находилась редакция альманаха «Аполлон». «Додон» был излюбленным местом гвардейских офицеров.
В такие времена я могу мысленно погружаться надолго. Когда я переношусь туда в своих размышлениях, время словно останавливается. Но рано или поздно наступает момент, когда приходится возвращаться в суровую и безрадостную реальность, где сегодня в России действует некий Путин, считающий себя исторической фигурой и строителем империи. Люди с такими манерами и обликом, как у Путина, не создают и не возрождают империи. Путин этого не понимает, упорно продолжая свои попытки, разрушая жизни многих людей.
В этой непростой реальности мне отрадно вспоминать времена, когда существовала такая Россия, какую я только что описал. Я надеюсь дожить до дня, когда путинская эпоха останется в памяти как дурной сон, а нормальность вновь станет частью повседневной жизни. Я верю, что этот день настанет. В это верят многие.