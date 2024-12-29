Власти Силламяэ планируют установить скульптуру в сталинистском стиле

Этот шаг вызвал неоднозначные реакции: создатели концепции тематического парка «Таинственный Силламяэ» выступили против, считая, что подобная инсталляция противоречит основному замыслу экспозиции - демонстрации сути и последствий тоталитаризма.

Как заявил вице-мэр Алексей Степанов, проект замены скульптуры был инициирован для соответствия первоначальному плану и пожеланиям местных жителей. Новый объект, выполненный в сталинистском стиле, обойдется городу в 16 000 евро и будет установлен к летнему сезону.

Историк Майро Ряаск, участвовавший в разработке концепции, считает эту замену стратегической ошибкой, которая может подорвать идею тематического парка, по его словам, новая скульптура будет выполнена в сталинистском стиле.

Тем не менее, власти Силламяэ намерены завершить проект, аргументируя свое решение поддержкой местного населения.