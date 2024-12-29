ФОТО Утечка топлива на заправочной станции привела к загрязнению ручья

Источник загрязнения ранее был выявлен инспектором Департамента окружающей среды, но установить виновника происшествия пока не удалось. Распространение разлива на территории автозаправки было локализовано, но часть топлива, вероятно, попала в ручей Ряни через ближайший канализационный колодец.

В субботу в 13:56 для оперативной локализации загрязнения была привлечена служба спасения. Спасатели обработали около 80 квадратных метров территории автозаправки абсорбирующим материалом и закрыли ближайший канализационный люк пленкой.

Спасатели обработали около 80 квадратных метров территории автозаправки. Фото: Päästeamet

В воскресенье, 29 декабря, около 14:00 инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели работали над локализацией загрязнения в ручье, где установили барьер, заполненный абсорбирующим материалом, чтобы задержать загрязненную воду и впитать топливо. На территории автозаправочной станции дополнительно закрыли пленкой три канализационных люка, окружив их абсорбирующими средствами.

Также был закрыт канализационный люк на улице, чтобы дождевая вода не могла унести топливо в ручей. Доступ к одной из цистерн на заправке также был ограничен.

Инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели работали над локализацией загрязнения в ручье. Фото: Päästeamet

По текущей оценке руководителя спасательных работ и специалиста Департамента окружающей среды, утечка топлива в ручей остановлена, а его дальнейшее распространение предотвращено с помощью установленного барьера.

Инспекторы продолжают следить за ситуацией и готовы принять дополнительные меры при необходимости.