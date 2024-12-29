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ФОТО Утечка топлива на заправочной станции привела к загрязнению ручья

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На заправке в Валга произошла утечка топлива.
На заправке в Валга произошла утечка топлива. Фото: Päästeamet

В субботу днем спасатели получили вызов на улицу Транспорди в Валга, где на автозаправочной станции разлилось большое количество дизельного топлива.

Источник загрязнения ранее был выявлен инспектором Департамента окружающей среды, но установить виновника происшествия пока не удалось. Распространение разлива на территории автозаправки было локализовано, но часть топлива, вероятно, попала в ручей Ряни через ближайший канализационный колодец.

В субботу в 13:56 для оперативной локализации загрязнения была привлечена служба спасения. Спасатели обработали около 80 квадратных метров территории автозаправки абсорбирующим материалом и закрыли ближайший канализационный люк пленкой.

Спасатели обработали около 80 квадратных метров территории автозаправки.
Спасатели обработали около 80 квадратных метров территории автозаправки. Фото: Päästeamet

В воскресенье, 29 декабря, около 14:00 инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели работали над локализацией загрязнения в ручье, где установили барьер, заполненный абсорбирующим материалом, чтобы задержать загрязненную воду и впитать топливо. На территории автозаправочной станции дополнительно закрыли пленкой три канализационных люка, окружив их абсорбирующими средствами.

Также был закрыт канализационный люк на улице, чтобы дождевая вода не могла унести топливо в ручей. Доступ к одной из цистерн на заправке также был ограничен.

Инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели работали над локализацией загрязнения в ручье.
Инспекторы Департамента окружающей среды и спасатели работали над локализацией загрязнения в ручье. Фото: Päästeamet

По текущей оценке руководителя спасательных работ и специалиста Департамента окружающей среды, утечка топлива в ручей остановлена, а его дальнейшее распространение предотвращено с помощью установленного барьера.

Инспекторы продолжают следить за ситуацией и готовы принять дополнительные меры при необходимости.

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