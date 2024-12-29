Смертельная атака акулы на побережье Красного моря в Египте: погиб турист

Акула напала на туристов в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам.

В заявлении ведомства уточняется, что инцидент произошел к северу от Марса-эль-Алама, где хищник атаковал двух иностранных туристов. Один из них погиб на месте, другому удалось выжить. Пострадавший доставлен в больницу соседнего города Порт-Галиб, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Власти закрыли зону для купания на два дня. По данным министерства, инцидент произошёл в глубоких водах за пределами зоны, предназначенной для купания.

Красное море – важное туристическое направление, привлекающее множество дайверов благодаря богатой морской фауне.

Регион также играет значительную роль в экономике как крупный работодатель, а туристический сектор обеспечивает Египет значительной частью поступлений иностранной валюты. Страна с населением около 107 миллионов человек пытается справиться с одним из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории.

В прошлом месяце недалеко от Марса-эль-Алама четыре человека погибли, когда большая волна перевернула дайвинг-лодку, на борту которой находилось более 30 туристов разных национальностей.

Смертельные атаки акул стали почти ежегодным явлением на побережье Красного моря в Египте. По словам морских экспертов, незаконное строительство, чрезмерный вылов рыбы, а также безответственные действия туристов и представителей туристической отрасли способствовали изменению экосистемы и повлияли на поведение акул.

В июне прошлого года в результате атаки акулы недалеко от курортного города Хургада погиб российский турист.