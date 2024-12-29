С января отменяется повышенная ставка налога при использовании предпринимательского счета

С 1 января 2025 года в Эстонии вступает в силу изменение, которое значительно упростит использование предпринимательского счёта, отменив действующую двухступенчатую налоговую систему. На весь доход, поступающий на счёт, будет применяться единая налоговая ставка в размере 20%, вне зависимости от годового оборота.