С 1 января 2025 года на доход, поступающий на предпринимательский счет, будет распространяться единая налоговая ставка в размере 20%, независимо от годового дохода, согласно информации на сайте LHV.
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С января отменяется повышенная ставка налога при использовании предпринимательского счета
С 1 января 2025 года в Эстонии вступает в силу изменение, которое значительно упростит использование предпринимательского счёта, отменив действующую двухступенчатую налоговую систему. На весь доход, поступающий на счёт, будет применяться единая налоговая ставка в размере 20%, вне зависимости от годового оборота.