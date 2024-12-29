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С января отменяется повышенная ставка налога при использовании предпринимательского счета

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Пожилой человек держит в руках деньги
Пожилой человек держит в руках деньги Фото: Andrzej Rostek/Shutterstock

С 1 января 2025 года на доход, поступающий на предпринимательский счет, будет распространяться единая налоговая ставка в размере 20%, независимо от годового дохода, согласно информации на сайте LHV.

С 1 января 2025 года в Эстонии вступает в силу изменение, которое значительно упростит использование предпринимательского счёта, отменив действующую двухступенчатую налоговую систему. На весь доход, поступающий на счёт, будет применяться единая налоговая ставка в размере 20%, вне зависимости от годового оборота.

Клиенты, участвующие во второй пенсионной ступени, будут автоматически платить с предпринимательского счёта дополнительный взнос на накопительную пенсию (2%, 4% или 6% в зависимости от выбранной ставки).

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