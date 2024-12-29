Руководителя турфирмы, арестованного по делу об организации ЛГБТ-поездок, нашли мертвым в СИЗО

Предположительно, Котов покончил с собой. Его обнаружили ночью 29 декабря с травмами, характерными для самоубийства, утверждают телеграм-каналы.

Адвокат Котова подтвердила информацию о гибели своего подзащитного «ОВД-Инфо». По ее словам, следователь сообщил ей, что мужчина покончил с собой в камере примерно в 4 утра воскресенья.