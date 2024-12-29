Эта победа кажется еще слаще. Финны были готовы к возвращению судна, повредившего кабель, и всего через несколько часов после того, как судно Eagle S вывело из строя Estlink 2, вертолеты прибыли на место, а спустившиеся по канатам спецназовцы быстро взяли его под контроль.

Быстрая реакция оказалась важной по двум причинам. Во-первых, это помогло предотвратить повреждение газопровода Balticconnector и кабеля Estlink 1, с которыми курс судна вскоре мог пересечься. Во-вторых, благодаря оперативным действиям на борту было найдено специальное разведывательное устройство, которого не должно быть на обычном торговом судне.

Кроме того, на борту находился человек, который, судя по всему, не был членом экипажа, а, вероятно, управлял спецоборудованием для подводного наблюдения. Примечательно, что на конце якорной цепи якоря не оказалось.

Судно арестовано и отбуксировано в порт, где продолжаются следственные действия. Все произошло именно так, как ранее рекомендовал Postimees в своих колонках. Философские дискуссии о международном морском праве могут продолжаться, но в данном случае финны не стали сидеть сложа руки, а действовали решительно и эффективно.

Судно было направлено в территориальные воды Финляндии, и после подтверждения его злонамеренной деятельности была проведена тщательно спланированная спецоперация. Этот случай показывает, что все возможно при наличии двух ключевых факторов: политической воли и военного потенциала.