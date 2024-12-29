Postimees ставит Финляндии высший балл за ее достижения - и сейчас речь идет не о Евровидении, хотя Финляндия сняла и это «проклятие» в 2006 году, когда группа Lordi в образе монстров одержала победу с песней Hard Rock Hallelujah.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Двенадцать баллов получает Финляндия
Эта победа кажется еще слаще. Финны были готовы к возвращению судна, повредившего кабель, и всего через несколько часов после того, как судно Eagle S вывело из строя Estlink 2, вертолеты прибыли на место, а спустившиеся по канатам спецназовцы быстро взяли его под контроль.
Быстрая реакция оказалась важной по двум причинам. Во-первых, это помогло предотвратить повреждение газопровода Balticconnector и кабеля Estlink 1, с которыми курс судна вскоре мог пересечься. Во-вторых, благодаря оперативным действиям на борту было найдено специальное разведывательное устройство, которого не должно быть на обычном торговом судне.
Кроме того, на борту находился человек, который, судя по всему, не был членом экипажа, а, вероятно, управлял спецоборудованием для подводного наблюдения. Примечательно, что на конце якорной цепи якоря не оказалось.
Судно арестовано и отбуксировано в порт, где продолжаются следственные действия. Все произошло именно так, как ранее рекомендовал Postimees в своих колонках. Философские дискуссии о международном морском праве могут продолжаться, но в данном случае финны не стали сидеть сложа руки, а действовали решительно и эффективно.
Судно было направлено в территориальные воды Финляндии, и после подтверждения его злонамеренной деятельности была проведена тщательно спланированная спецоперация. Этот случай показывает, что все возможно при наличии двух ключевых факторов: политической воли и военного потенциала.
Примерно так же развивались события во время Карибского кризиса 1962 года, когда ВМС США объявили морскую блокаду Кубы и пригрозили силой задерживать советские корабли с оружием. Как известно, в итоге Хрущев вывез ядерные ракеты с острова.
Способна ли Эстония на столь же решительные действия, как Финляндия? У нас может не быть достаточного военного потенциала, но при наличии политической воли этот пробел можно компенсировать с помощью союзников. Однако главный вопрос - обладаем ли мы необходимой политической решимостью?
На пресс-конференции правительства в четверг мы не услышали четких заявлений, которые могли бы отпугнуть тех, кто намерен повредить подводные кабели. Премьер-министр сообщил, что Военно-морские силы Эстонии совместно с союзниками по НАТО усилят мониторинг подводной критической инфраструктуры. Члены правительства также упомянули о необходимости пересмотреть, какие меры допускает международное морское право в подобных случаях. Но что конкретно последует за этими словами?
Наше правительство должно ясно заявить, что мы будем защищать свою инфраструктуру всеми доступными средствами и решительно реагировать на гибридные атаки, задерживая причастные суда.
Кроме того, необходимо приложить все усилия для полного прекращения перевозки российской нефти по Балтийскому морю. Эти перевозки приносят России доход для продолжения агрессии против Украины, представляют серьезную экологическую угрозу и, как мы убедились, суда не способны соблюдать правила навигации, регулярно повреждая кабели и трубопроводы.