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Финская полиция: на дне моря обнаружен след волочения длиной в несколько десятков километров

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Танкер Eagle S. Фото сделано в октябре 2017 года.
Танкер Eagle S. Фото сделано в октябре 2017 года. Фото: Hannes van Rijn / MarineTraffic

Центральная криминальная полиция Финляндии продолжает расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2. Как сообщил комиссар криминальной полиции Финляндии Сами Пайла, подводные исследования позволили выявить следы волочения на морском дне.

«След растянулся на несколько десятков километров. Пока не установлено, как именно произошло отделение якоря», - сообщил Сами Пайла в пресс-релизе полиции.

Танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией во время рождественских праздников. Полиция и береговая охрана взяли судно под контроль в территориальных водах Финляндии. Танкер находился на якоре у побережья Порккала до субботы, после чего был переведён в якорную зону Свартбэк неподалеку от порта Килпилахти в Порвоо.

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