Финская полиция: на дне моря обнаружен след волочения длиной в несколько десятков километров

«След растянулся на несколько десятков километров. Пока не установлено, как именно произошло отделение якоря», - сообщил Сами Пайла в пресс-релизе полиции.

Танкер Eagle S, зарегистрированный на Островах Кука, подозревается в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией во время рождественских праздников. Полиция и береговая охрана взяли судно под контроль в территориальных водах Финляндии. Танкер находился на якоре у побережья Порккала до субботы, после чего был переведён в якорную зону Свартбэк неподалеку от порта Килпилахти в Порвоо.