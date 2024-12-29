Центральная криминальная полиция Финляндии продолжает расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводного кабеля Estlink 2. Как сообщил комиссар криминальной полиции Финляндии Сами Пайла, подводные исследования позволили выявить следы волочения на морском дне.
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Финская полиция: на дне моря обнаружен след волочения длиной в несколько десятков километров
«След растянулся на несколько десятков километров. Пока не установлено, как именно произошло отделение якоря», - сообщил Сами Пайла в пресс-релизе полиции.