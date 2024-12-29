Лауреат в категории «Молодой спортсмен года 2024» Ефимова: пятилетняя Энели прыгала бы от радости, зная, чего мы достигли

Два дня назад достигшая совершеннолетия Энели Ефимова в этом году проявила себя на всех крупных турнирах: в июне она стала чемпионкой Европы, в августе заняла седьмое место на Олимпийских играх в Париже, а в декабре завоевала бронзу на чемпионате мира.

«Невероятно. Я получаю эту награду уже в третий раз, но с каждым годом она становится всё более особенной», - начала свою благодарственную речь Ефимова.

«Я начинаю все больше осознавать, что происходит вокруг: "О боже, мне уже 18, а не 14, как тогда, когда я стояла на Олимпиаде в Токио и думала, что это финал какого-то детского турнира"», - сказала она.

«Мой спокойный настрой помог мне добиться многого, но с каждым годом становится все сложнее доказывать свою состоятельность. Этот год был самым эмоциональным в моей карьере. Вы видели мои победы и радость, но за этим стоит тяжелый труд и пролитые слезы. К счастью, я пловчиха, и в бассейне слез не видно. Рядом со мной всегда были люди, которые поддерживали меня в трудные и счастливые моменты. Мой тренер Хенри, для которого не имеет значения, болит ли живот или есть открытый перелом. Он всегда говорит: "Все в голове, продолжай плыть"», - поделилась Ефимова.

«Моя семья, друзья и, конечно, дорогие жители Эстонии - именно вы даете мне силы представлять и защищать честь страны. Хотя я получаю эту награду в 18 лет, я уверена, что пятилетняя Энели была бы в восторге от того, чего мы вместе достигли», - добавила она.

Лауреат в номинации «Молодой спортсмен года 2024» был определен по итогам голосования публики, спортивных журналистов и спортивных организаций.