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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ Позиции Эстонии в международных рейтингах существенно улучшились

Перевод: Валерия Ермакова
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Флаг Эстонии.
Флаг Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Согласно недавно опубликованному индексу Good Country Index (GCI), Эстония заняла девятое место в мире по вкладу в общее благосостояние. В этом году Эстония значительно улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 22-го на девятое место, как сообщается на сайте Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).

Индекс Good Country Index, публикуемый с 2014 года, оценивает вклад стран в общее благосостояние мира на основе открытых данных, учитывая размеры государства и его ВВП. В этом году Эстония продемонстрировала самый значительный прогресс в категории «Глобальный вклад в мировой порядок», поднявшись с 84-го на 18-е место.

Эстония также заняла третье место в мире по культурному вкладу благодаря международным событиям, культурному экспорту, свободе прессы и другим факторам. Несмотря на то, что культурное наследие Эстонии не так широко известно, как у крупных стран, согласно исследованию, Эстония является одной из лучших в мире в деле распространения и популяризации своих культурных ценностей.

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