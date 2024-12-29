Согласно недавно опубликованному индексу Good Country Index (GCI), Эстония заняла девятое место в мире по вкладу в общее благосостояние. В этом году Эстония значительно улучшила свои позиции в рейтинге, поднявшись с 22-го на девятое место, как сообщается на сайте Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ⟩ Позиции Эстонии в международных рейтингах существенно улучшились
Индекс Good Country Index, публикуемый с 2014 года, оценивает вклад стран в общее благосостояние мира на основе открытых данных, учитывая размеры государства и его ВВП. В этом году Эстония продемонстрировала самый значительный прогресс в категории «Глобальный вклад в мировой порядок», поднявшись с 84-го на 18-е место.