8 км до границы Донецкой области: удастся ли Украине затормозить российское наступление на Покровск и Курахово

Украинские военные смогли замедлить движение противника к Покровску и его городу-спутнику Мирноград на границе сел Лысовка-Сухой Яр-Проминь-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.

Человек на велосипеде. Фото: Reuters

ВСУ также предотвратили перерезание важной трассы на Константиновку, к которой настойчиво направлялась российская армия.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Хортица» указывают, что по состоянию на конец декабря бои в самом Покровске или на его ближайших окраинах не ведутся.

Пресс-секретарь группировки Виктор Трегубов говорит, что россияне избегают лобового штурма города, но продвигаются по флангам.

«Враг как раз пытается продвинуться как можно дальше к окраинам Покровска и прорвать левый и правый фланги Сил обороны, чтобы охватить сам город, - пояснил он в эфире национального телемарафона. - Бои в самом городе - очень неприятная вещь, поэтому враг пытается навязать бои на окраинах, чтобы вынудить украинские силы отойти и избежать для себя лобового штурма».

Карта. Фото: BBC

Действительно, после взятия Селидово в конце октября россиянам удалось прорвать украинскую оборону к югу от Покровска. За почти два месяца российская армия продвинулась здесь примерно на 20 км вглубь украинской территории.

Для Генштаба ВСУ наибольшую проблему представлял тот факт, что в начале декабря противник смог преодолеть крупный укрепрайон в районе сел Новотроицкое и Шевченково. Срочно переброшенные туда боеспособные украинские резервы частично исправили ситуацию, но полностью остановить наступление противника не смогли.