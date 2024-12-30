Каллас: Россия причастна к актам диверсий в Европе

К этим инцидентам причастна РФ, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Welt, опубликованном в понедельник, 30 декабря.

Количество диверсий в Европе увеличилось с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, отметила верховный евродипломат. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского «теневого флота».

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских судов. Она отметила, что курсирующие в нарушение регламентов суда «теневого флота» РФ также ответственны за загрязнение окружающей среды.

Каллас призывает Вашингтон к жесткому курсу в отношении РФ

После перехода власти в США к команде избранного президента Дональда Трампа Вашингтон должен действовать уверенно и жестко по отношению к РФ и поддерживать Киев в продолжающемся российском вторжении в Украину, считает Каллас. «Помощь Украине - не подачка, а инвестиция в безопасность всех нас. Если Соединенные Штаты будут твердо противостоять России, это предотвратит проблемы с Китаем. Поддержка Украины защитит американцев от будущих конфликтов», - заявила верховный евродипломат.