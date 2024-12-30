В США скончался экс-президент США и бывший губернатор штата Джорджия Джимми Картер, занимавший пост лидера страны с 1977 по 1981 год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на сына политика Джеймса Эрла Картера.
Умер 39-й президент США Джимми Картер
Политик, известный амнистией для всех «уклонистов» от участия во Вьетнамской войне и участием в процессе заключения Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, а также подписанием договора с СССР об ограничении стратегических вооружений, скончался в своем доме в Плейнсе, штат Джордия. На момент смерти Картеру было 100 лет - он стал первым президентом США, дожившим до этого возраста.
Картер также известен своей правозащитной и гуманитарной деятельностью после окончания президентского срока. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире».
Президент США Джо Байден объявил 9 января общенациональным днем траура по Джимми Картеру.