Умер 39-й президент США Джимми Картер

Политик, известный амнистией для всех «уклонистов» от участия во Вьетнамской войне и участием в процессе заключения Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом, а также подписанием договора с СССР об ограничении стратегических вооружений, скончался в своем доме в Плейнсе, штат Джордия. На момент смерти Картеру было 100 лет - он стал первым президентом США, дожившим до этого возраста.