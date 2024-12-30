В Таллинне дорожная камера начнет фиксировать автомобили, заезжающие на автобусную полосу

«Мы отстаем от графика. В час пик это отставание может достигать десяти минут», – пояснил в интервью ERR член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар, а также добавил, что чаще всего автомобили заезжают на автобусные полосы на перекрестке у ТЦ Кристийне и на Таммсааре-теэ.