Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В Таллинне дорожная камера начнет фиксировать автомобили, заезжающие на автобусную полосу

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Полоса для общественного транспорта.
Полоса для общественного транспорта. Фото: Peeter Langovits

На Пярнуском шоссе в Таллинне начнет работать дорожная камера, которая будет снимать все машины, заезжающие на полосу для общественного транспорта, пишет Rus.ERR.

«Мы отстаем от графика. В час пик это отставание может достигать десяти минут», – пояснил в интервью ERR член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар, а также добавил, что чаще всего автомобили заезжают на автобусные полосы на перекрестке у ТЦ Кристийне и на Таммсааре-теэ.

Таллинн в рамках эксперимента в сотрудничестве с предприятием Signaal проанализирует, можно ли фиксировать нарушения при помощи камер.

Пока что речь идет об эксперименте, поэтому штрафовать никого не будут.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх