На Пярнуском шоссе в Таллинне начнет работать дорожная камера, которая будет снимать все машины, заезжающие на полосу для общественного транспорта, пишет Rus.ERR.
В Таллинне дорожная камера начнет фиксировать автомобили, заезжающие на автобусную полосу
«Мы отстаем от графика. В час пик это отставание может достигать десяти минут», – пояснил в интервью ERR член правления Таллиннского городского транспорта Кайдо Падар, а также добавил, что чаще всего автомобили заезжают на автобусные полосы на перекрестке у ТЦ Кристийне и на Таммсааре-теэ.
Таллинн в рамках эксперимента в сотрудничестве с предприятием Signaal проанализирует, можно ли фиксировать нарушения при помощи камер.
Пока что речь идет об эксперименте, поэтому штрафовать никого не будут.