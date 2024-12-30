Команда года и серебряные призеры ЧМ Калдвеэ-Лилль: рады, что наши достижения важны для эстонцев

Поскольку наша ведущая пара в настоящее время находится на этапе Кубка мира в Гетеборге, где они вышли в четвертьфинал, они произнесли свое обращение по видеосвязи.

«Приветствуем из Швеции, спортивная Эстония! Для нас большая честь быть выбранными командой года. Мы рады видеть, что наши достижения и результаты важны для эстонских любителей спорта», – начал Калдвеэ.

Лилль продолжил: «Спасибо, Каролийне и Тарвину, за то, что вы всегда были рядом с нами. Благодарим нашу замечательную команду, без которой мы бы не добились этих результатов.

Спасибо нашим друзьям, коллегам и семье за то, что частенько верили в нас, даже когда мы сами уже не верили. Спасибо, Фред, за то, что чуть более 20 лет назад ты нашел камни для керлинга в ледовом холле «Йети» и начал этим заниматься».

Калдвеэ: «Спасибо Олимпийскому комитету Эстонии за вашу неизменную веру в нас и поддержку. Мы рады видеть, что поддержка Team Estonia привела нас туда, где мы находимся сейчас».

Лилль: «Но самое главное – мы точно не прекратили стремиться к своим мечтам. Мы считаем, что наши лучшие результаты еще впереди, и ради этого продолжаем усердно работать. Сегодня мы в Швеции, чтобы на этапе Кубка мира бороться за очередной результат».

***