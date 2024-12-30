Командой года среди спортсменов в этот раз стали наши керлеры Марие Калдвеэ и Харри Лилль.
Команда года и серебряные призеры ЧМ Калдвеэ-Лилль: рады, что наши достижения важны для эстонцев
Поскольку наша ведущая пара в настоящее время находится на этапе Кубка мира в Гетеборге, где они вышли в четвертьфинал, они произнесли свое обращение по видеосвязи.
«Приветствуем из Швеции, спортивная Эстония! Для нас большая честь быть выбранными командой года. Мы рады видеть, что наши достижения и результаты важны для эстонских любителей спорта», – начал Калдвеэ.
Лилль продолжил: «Спасибо, Каролийне и Тарвину, за то, что вы всегда были рядом с нами. Благодарим нашу замечательную команду, без которой мы бы не добились этих результатов.
Спасибо нашим друзьям, коллегам и семье за то, что частенько верили в нас, даже когда мы сами уже не верили. Спасибо, Фред, за то, что чуть более 20 лет назад ты нашел камни для керлинга в ледовом холле «Йети» и начал этим заниматься».
Калдвеэ: «Спасибо Олимпийскому комитету Эстонии за вашу неизменную веру в нас и поддержку. Мы рады видеть, что поддержка Team Estonia привела нас туда, где мы находимся сейчас».
Лилль: «Но самое главное – мы точно не прекратили стремиться к своим мечтам. Мы считаем, что наши лучшие результаты еще впереди, и ради этого продолжаем усердно работать. Сегодня мы в Швеции, чтобы на этапе Кубка мира бороться за очередной результат».
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В Эстонии спортсменов года выбирают уже 93 года. Впервые титул команды года был присужден в 1969 году – его завоевала баскетбольная команда «Калев». В 2023 году командой года стала женская волейбольная сборная, победившая в Серебряной лиге.
Команда года была определена по итогам голосования зрителей, спортивных журналистов и спортивных организаций. В этом году в тройку номинантов вошли:
Керлеры Марие Калдвеэ – Харри Лилль. Весной на чемпионате мира среди смешанных пар в Эстерсунде Калдвеэ и Лилль завоевали для Эстонии первую медаль на титульных соревнованиях – серебро. Благодаря успешным этапам Кубка мира Калдвеэ и Лилль также возглавляют мировой рейтинг сезона.
Женская сборная по биатлону в составе Регины Эрмитс, Туули Томингас, Сюусанн Кюльм и Йоханны Талихярм. Биатлонистки заняли историческое четвертое место в эстафете на чемпионате мира в Нове-Место, долгое время удерживая лидерство. Сборная была признана Международным союзом биатлонистов главной сенсацией чемпионата.
Раллийный экипаж Отть Тянак – Мартин Ярвеоя. Отть Тянак и Мартин Ярвеоя заняли третье место в общем зачете чемпионата мира по ралли. В течение сезона они одержали победы на этапах в Сардинии и Центральной Европе, стали вторыми на ралли в Португалии и финишировали третьими на этапах в Латвии, Греции и Чили.