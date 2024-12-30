«Мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий». Алиев заявил, что разбившийся самолет AZAL был обстрелян с земли

Сообщение на сайте Кремля о разговоре президентов появилось в субботу, 28 декабря, на третий день после трагедии. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», - говорится на сайте Кремля.

Более прямая связь между работой ПВО и повреждением азербайджанского самолета в нем не проводится.

В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в котором «продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"». Об этом разговоре стало известно уже после того, как Алиев дал телеинтервью о катастрофе.

« Российская сторона хочет замять вопрос »

Алиев заявил азербайджанскому телевидению, что некоторые российские официальные источники пытались выдвигать ложные версии катастрофы, чтобы замять информацию о произошедшем.

После катастрофы министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сказал со ссылкой на слова российских диспетчеров, что перед посадкой на борту авиалайнера якобы взорвался кислородный баллон. Это сообщение распространили российские информационные агентства, которые при этом не упоминали версию с обстрелом самолета с земли.