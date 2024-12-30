Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Актау, был поврежден «вследствие обстрела с земли». Алиев также обвинил представителей России в попытке замять инцидент и сказал, что они выдвигали «бредовые версии» произошедшего.
«Мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий». Алиев заявил, что разбившийся самолет AZAL был обстрелян с земли
«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету», - цитирует слова Алиева в интервью азербайджанскому телевидению агентство Trend.
Алиев отметил, что остается ряд вопросов, ответы на которые будут получены после вскрытия бортовых самописцев.
Судя по данным, обнародованным после катастрофы, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines пытался заходить на посадку в Грозном три раза, при этом пассажиры рассказали, что во время последней попытки они услышали звуки, похожие на взрыв.
Судя по записи полета в онлайн-сервисе Flightradar24, самолет Embraer E190AR выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный, когда примерно в 04:25 по всемирному координированному времени (07:25 по московскому) его отметка исчезла в районе города Каспийск. Это не означало, что на борту обязательно произошло ЧП - в этот момент мог перестать передавать сигналы транспондер.
Отметка в записи полета появилась спустя примерно полтора часа - в 06:07 (07:25 МСК) над Каспийским морем - самолет двигался в сторону аэропорта Актау.
«К примеру, почему самолет не смог приземлиться в городе Грозный? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько действенны были последствия удара в воздухе и взрыва рядом с самолетом? Потому что должен также отметить, что попытки отрицать этот очевидный факт и завуалировать его в данном случае - это и абсурд, и глупость».
Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций, заявил Алиев.
«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты», - сказал азербайджанский президент.
Два разговора с Путиным
Накануне президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он упомянул работу российского ПВО, но не признал, что именно это стало причиной падения лайнера.
По версии пресс-службы президента Азербайджана, Алиев во время разговора заявил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, характер ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами подтверждают факт «физического и технического воздействия извне». Он добавил, что «совершить аварийную посадку удалось исключительно благодаря мужеству и профессионализму пилотов».
Сообщение на сайте Кремля о разговоре президентов появилось в субботу, 28 декабря, на третий день после трагедии. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
«Следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», - говорится на сайте Кремля.
Более прямая связь между работой ПВО и повреждением азербайджанского самолета в нем не проводится.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в котором «продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"». Об этом разговоре стало известно уже после того, как Алиев дал телеинтервью о катастрофе.
«Российская сторона хочет замять вопрос»
Алиев заявил азербайджанскому телевидению, что некоторые российские официальные источники пытались выдвигать ложные версии катастрофы, чтобы замять информацию о произошедшем.
После катастрофы министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сказал со ссылкой на слова российских диспетчеров, что перед посадкой на борту авиалайнера якобы взорвался кислородный баллон. Это сообщение распространили российские информационные агентства, которые при этом не упоминали версию с обстрелом самолета с земли.
«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона, - сказал Алиев (цитата по агентству «Интерфакс»). - То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести».
Пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко также говорил, что, по предварительным данным, причиной катастрофы могло стать «столкновение с птицами». Он также утверждал, что экипаж самолета самостоятельно выбрал в качестве запасного аэродрома Актау, хотя он расположен довольно далеко от Грозного.
При этом Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана передавал, что по их мнению, поврежденному самолету не разрешили садиться в российских аэропортах, несмотря на запросы экипажа разрешить экстренную посадку.
Это противоречит практике. Обычно место посадки выбирает командир воздушного судна, и терпящему бедствие самолету не отказывают в такой возможности.
Президент Азербайджана выразил уверенность, что самолет был сбит не специально.
«К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий», - добавил Алиев.
Азербайджан против расследования МАК
Президент Азербайджана также сообщил, что Баку отказался от предложения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провести расследование катастрофы.
Это решение он объяснил тем, что не уверен в объективности МАК, поскольку в нем доминируют представители России.
«Азербайджан с первого дня выступал за то, чтобы этим делом занималась группа международных экспертов. Российская сторона официально предложила нам, чтобы это дело расследовал Межгосударственный авиационный комитет. Мы категорически отказались от этого, - сказал Алиев. - И причина ясна. Потому что не секрет, что эта структура в основном состоит из российских чиновников, и во главе этой структуры стоят граждане России. Факторы объективности здесь могли быть обеспечены не полностью».
Он добавил, что если бы не позиция России в первые дни после катастрофы, предложение о расследовании МАК могло быть принято.
«Но мы видели, что есть очевидные попытки замять этот вопрос. Поэтому мы выразили эту позицию, находясь в тесном контакте и с казахстанской стороной, выразили свою позицию и российской стороне, о том, что должна быть создана рабочая группа, состоящая только из международных экспертов, и она была создана», - сказал Алиев.
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