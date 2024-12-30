По маршруту Тарту-Таллинн будет ходить ночной автобус

Lux Express запускает новый ночной рейс Тарту-Таллинн. Автобус будет отправляться из Тарту ежедневно в 2:30 и прибывать на таллиннский автовокзал в 4:50, делая остановку у аэропорта. В обратном направлении автобус отправится из Таллинна в 5:40 и прибудет в Тарту в 8:15.

Член правления Lux Express Ингмар Роос отметил, что новый рейс - это ответ на запросы клиентов. «Жители Тарту уже не раз давали нам понять, что хотят добираться в Таллинн раньше. Надеюсь, они будут рады новой и удобной возможности путешествовать», - сказал Роос.

Несмотря на то, что на популярном маршруте Таллинн-Тарту в дни с наибольшим спросом уже курсирует до 27 автобусов в обоих направлениях, новый рейс имеет стратегическое значение по двум причинам.

Во-первых, дополнительный рейс позволит пассажирам из Тарту и Южной Эстонии вовремя прибыть в таллиннский аэропорт к утреннему часу пик, когда совершается наибольшее количество вылетов.

Во-вторых, важным моментом ночных рейсов стало то, что впервые маршрут под брендом Lux Express будет обслуживать другая компания. «Мы начали сотрудничество с Tartu Bussikeskus - это сильная семейная компания с многолетним опытом», - добавил Ингмар Роос.

Руководитель Tartu Bussikeskus Тоомас Хайнла выразил гордость за возможность сотрудничать с Lux Express. «Похоже, за 25 лет мы делали что-то правильно, раз крупный конкурент готов работать с нашей небольшой семейной компанией», - отметил Хайнла.

Дополнительные рейсы будут обслуживаться 56-местными автобусами Scania Irizar, оснащенными всеми удобствами - кофемашиной, Wi-Fi и туалетом. На маршруте будут действовать все скидки Lux Express. Стоимость полного билета составит 19 евро, а льготного - 14 евро.