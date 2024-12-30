Пн, 30.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В украинской армии растет число случаев дезертирства

Перевод: Дмитрий Рая
Copy
Солдаты 47-й украинской механизированной бригады отдыхают под Авдеевкой.
Солдаты 47-й украинской механизированной бригады отдыхают под Авдеевкой. Фото: Serhii Korovayny/WSJ

Александр дезертировал с передовой на востоке Украины после того, как увидел, как в результате российских обстрелов в течение шести месяцев погибали его сослуживцы. Тем, кто остался, приказали идти в наступление.

Это стало последней каплей для 45-летнего Александра, который в начале войны держал оборону в Луганске. Даже его командир не решался отправить своих людей на задание, которое выглядело как верная смерть. Поэтому, когда Александр увидел возможность спасти свою жизнь, он решил ею воспользоваться.

«Мы хотели жить. У нас не было боевого опыта. Мы были обычными работягами из деревень», - сказал AFP военнослужащий, не пожелавший назвать свою фамилию.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх