Александр дезертировал с передовой на востоке Украины после того, как увидел, как в результате российских обстрелов в течение шести месяцев погибали его сослуживцы. Тем, кто остался, приказали идти в наступление.
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В украинской армии растет число случаев дезертирства
Это стало последней каплей для 45-летнего Александра, который в начале войны держал оборону в Луганске. Даже его командир не решался отправить своих людей на задание, которое выглядело как верная смерть. Поэтому, когда Александр увидел возможность спасти свою жизнь, он решил ею воспользоваться.