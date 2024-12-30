В украинской армии растет число случаев дезертирства

Это стало последней каплей для 45-летнего Александра, который в начале войны держал оборону в Луганске. Даже его командир не решался отправить своих людей на задание, которое выглядело как верная смерть. Поэтому, когда Александр увидел возможность спасти свою жизнь, он решил ею воспользоваться.